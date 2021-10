Foxconn, il produttore dell’iPhone Apple lancia auto elettriche e autobus

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'auto elettrica di Apple è sempre più vicina? Sicuramente lo è l'auto di Foxconn, produttore dell'iPhone e di altri smartphone per marchi globali. Se l'auto by Cupertino resta più legata allo storytelling che alla reale produzione industriale, il colosso cinese Hon Hai (proprietario di Foxconn) è pronto a diventare un produttore automobilistico globale di prossima generazione come confermano i tre veicoli presentati oggi. In particolare il gruppo ha svelato due vetture: Model C e Model E, e un autobus a ioni di litio. Una mossa che porta Foxconn a entrare, anche come produttore Oem conto terzi nell mondo dell'auto che ora ha un attore in più.

Sviluppati autonomamente da Foxconn in 12 mesi, tempo record per l'industria automotive, verranno realizzati da Foxtron, una joint venture tra Foxconn e la casa automobilistica taiwanese Yulon Motor Co Ltd. Nel dettaglio si tratterà di un suv, di una berlina disegnata da Pininfarina e di un autobus, sottolineando così la volontà di coprire diversi segmenti di mercato. Foxconn, tra l'altro produce anche Smartphone marchiati Xiaomi, il colosso cinese dell'hi-tech che ha deciso di entrare con dieci miliardi nell'auto elettrica nei prossimi dieci anni. Si tratta di una cifra considerevole ma non enorme nella scala dei valori dell'industria automobilistica.



Foxconn Model E, l'elettrica cinese by Pininfarina

La Model E, sviluppata congiuntamente da Hon Hai e dallo studio di design italiano Pininfarina, è una berlina di lusso tecnologicamente innovativa in grado di soddisfare le esigenze delle fasce medio-alte di consumatori. Oltre al lusso e al comfort, la Model E, con prestazioni elevate e tecnologia di controllo dinamico avanzata, eroga una potenza di circa 750 cavalli e raggiunge un’accelerazione da 0 a 100 km in appena 2,8 secondi, meglio dei modelli comparabili sul mercato. La Model E ha anche un’autonomia di 750 km per affrontare l’ansia da autonomia della maggior parte degli utenti di auto elettriche. “Siamo molto orgogliosi di mostrare al mondo un modello che rappresenta il meglio delle competenze Pininfarina ed è il primo passo di un’importante collaborazione strategica tra le due aziende. Con Foxtron condividiamo gli stessi valori, quali la propensione all’innovazione e l’attenzione alla sostenibilità ambientale. Ora abbiamo un partner per esplorare insieme il futuro della mobilità elettrica”, commenta Silvio Angori, ad Pininfarina. La Model E è stata interamente costruita nell’atelier Pininfarina di Cambiano, dove negli anni sono stati realizzati da un team altamente qualificato modelli unici, piccole serie, showcar e prototipi per i più prestigiosi marchi automobilistici.

Model C, suv elettrico cinese

L'elenco delle novità comprende un suv elettrico battezzato Model C, accreditato di un'autonomia di circa 700 km e prestazioni da sportiva visto l'accelerazione da 0 a 100 km/h inferiore ai 4 secondi. Lungo 4.64 metri, sarà in grado di accogliere fino a sette persone a bordo. Sul fronte della commercializzazione la Model C verrà commercializzata a marchio Yulon, con il debutto in Taiwan nel 2023.