Fra arte digitale e carte di pagamento si evolve la partnership tra Mooney e VR46

Durante il week end del Gp di San Marino, che tradizionalmente si tiene a Misano Adriatico vicino a Rimini, sono state presentate le livree e tute disegnate dall’artista digitale Michah “Mad Dog Jones” Dowba per Mooney VR46 Racing Team, il team di MotoGP di Valentino Rossi. Inoltre, l’artista canadese ha anche realizzato una serie esclusiva di quattro NFT, ispirati ai piloti e alle moto del team italiano.

Continuerà così la partnership tra Mooney, la prima fintech italiana di prossimità, e VR46 Racing Team, la squadra di motociclismo fondata da Valentino Rossi e impegnata nel motomondiale nelle classi Moto2 e MotoGP. Nata a dicembre 2021 si è ora rafforzata e si sviluppa con progetti sempre innovativi come “Aeroprism” che ha visto le moto e i piloti del team correre nel weekend scorso il Gran Premio a Misano con livree speciali delle carene e delle tute realizzate da “Mad Dog Jones”. Per la prima volta nel mondo delle due ruote un artista ha realizzato un'opera d'arte da portare in pista durante una gara.

«A distanza di nove mesi dall'avvio della nostra partnership siamo estremamente soddisfatti dei risultati ottenuti e vogliamo rafforzare questa collaborazione che ci sta dando grandi soddisfazioni e consente a Mooney di crescere in termini di visibilità, di target raggiunto e di servizi offerti alla clientela», ha affermato Salvatore Borgese, General Manager Commercial & Banking Services di Mooney

Per Alessio Salucci, team director della scuderia, quella con Mooney – nata dall’unione di SisalPay, nel settore dei pagamenti, e Banca 5 – è «una sinergia che ha portato prima alla nascita di questo nuovo progetto, poi la carta VR46 (le carte prepagate, ndr.) e che speriamo ci porterà a raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi».