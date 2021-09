Fra artigianato e hi-tech: scommettere sul talento dei designer messicani

5' di lettura

La storia dell'artigianato in Messico ha radici profonde. Molto prima che gli europei mettessero piede in America Centrale, le culture pre-ispaniche intrecciavano, davano forma e intagliavano materiali per realizzare oggetti di uso quotidiano. Un tempo questa terra era divisa in molte nazioni – dai Maya nello Yucatán agli Aztechi sull'altopiano centrale – e ognuna aveva una sua cultura distinta, un proprio stile nell'architettura e nell'artigianato. Eppure, nonostante queste tradizioni così profondamente radicate, il Messico ha a lungo guardato altrove, al nord, per cercare ispirazione nel design. «Volevamo usare materiali e tecnologie che venivano da fuori ed eravamo piuttosto confusi sulle fonti a cui ispirarci», spiega Héctor Esrawe, co-fondatore di Ewe, studio di design con sede a Città del Messico, riflettendo su come, nel suo Paese, questo sia un settore ancora emergente rispetto ad arte contemporanea e architettura, dove spiccano nomi come Pedro Reyes e Luis Barragán.

Fioriere Macetas de Picos di Áurea Sian-Kaan. La designer e il ceramista Uxi Díaz Peón hanno lanciato Región (region.mx) e realizzano vasi e oggetti per la tavola in argilla, pietra e legno, in collaborazione con gli artigiani delle vicine comunità. Foto Mario Morales Rubi.

Negli ultimi anni, i designer messicani hanno cominciato a rivolgere lo sguardo all'interno e a riconoscere la ricchezza di talenti e di risorse del territorio. Altri creativi stanno arrivando da oltreoceano alla ricerca della cultura, delle tecniche e dei materiali che i loro Paesi hanno dimenticato. Vengono non per imparare, ma per collaborare, per reinventare e mantenere vive le tradizioni. Uno di loro è il francese Fabien, designer di arredo che, dopo aver trascorso tre settimane in vacanza nel Paese, ha lasciato Londra (dove ha vissuto per otto anni e studiato al Royal College of Art) per trasferirsi prima a Città del Messico e poi a Guadalajara. «Sono rimasto davvero colpito dalla cultura», racconta dell'esperienza che gli ha cambiato la vita. «Non esiste al mondo una città che abbia più laboratori per la lavorazione dei metalli di Guadalajara. Riparare o creare qualcosa di cui si ha bisogno, secondo lo stile locale, qui è ancora un concetto importante». I suoi pezzi incorporano materiali tradizionali: dalle sedie in giunco naturale intrecciato alle poltrone vintage rivestite in tessuti geometrici. «Tutto ciò che serve per sviluppare la mia idea di design è presente nei materiali utilizzati in Messico. Per capire meglio, avevo bisogno di farne parte».

Tavolino Copal, EWE STUDIO, (4.850 $).

Questa nuova attenzione alle tradizioni del design messicano riflette un crescente interesse verso la cultura del Paese. Lo testimonia anche il successo di uno chef come Enrique Olvera, che ha aperto una serie di ristoranti (incluso Cosme a New York), accendendo i riflettori su quella che è forse una delle più antiche, complesse e creative cucine del mondo. «C'è molta attenzione oggi per il Messico, a livello globale», dice Age Salajõe, altro co-fondatore di Ewe. Questo coincide con una generale riscoperta del mondo artigianale, che ha dato ai designer messicani un palcoscenico, un motivo di orgoglio e una maggiore fiducia nei propri valori. «Abbiamo smesso di preoccuparci delle interpretazioni stereotipate della nostra cultura, di fare un design basato sulle aspettative degli altri», aggiunge Esrawe. «La domanda principale oggi è: che cosa è il Messico per noi?».

Costa 05, RRRES STUDIO (da 695 $).

Per molti creativi il futuro del design sta nella riscoperta del passato – e nelle competenze tramandate di generazione in generazione, spesso nelle piccole comunità rurali. Se non si interviene, molte di queste tecniche tradizionali rischiano di andare perdute per sempre. Perla Valtierra, che prima si occupava di industrial design, ha concentrato la sua attenzione sulla ceramica dopo aver partecipato a un progetto sull'artigianato e il design in una comunità nella regione di Zacatecas. «Mi sono resa conto delle opportunità che abbiamo qui in Messico e di quante persone producano in tutto il Paese», dice. Dopo aver studiato e vissuto all'estero, a Bruxelles e Parigi, l'anno scorso Valtierra è ritornata a Città del Messico, dove ora realizza ceramiche con il maestro Don Jesús Torres (che, a sua volta, ha appreso quest'arte dal padre). Le loro produzioni, tutte fatte al tornio a mano, comprendono tazze da tè, vasi dai dettagli speciali, piatti con bordi decorati. «È una collaborazione. Impariamo l'una dall'altro», dice Valtierra, che considera un valore non solo preservare queste tecniche, ma anche mettere in piedi una filiera produttiva sostenibile.

Vasi Perla Lola D, PERLA VALTIERRA (da 100 $).

Creare un'infrastruttura in cui gli artigiani possano lavorare in modo indipendente nel loro ambiente sociale e culturale – che dia loro la possibilità di crescere – è l'obiettivo che muove txt.ure, fondato da Regina Pozo. Il progetto, oltre a generare visibilità e canali per la distribuzione, mira a riscoprire tecniche dimenticate e a reinterpretare oggetti tradizionali. Il suo pezzo iconico è un tabouret, uno sgabello in giunco intrecciato. A renderlo così speciale è proprio l'idea di rileggere in modo contemporaneo qualcosa di lontano nel tempo – in questo caso, un oggetto risalente alla cultura azteca risulta attuale e attraente ancora oggi.