Fra dazi e nuovi mercati, ecco come sarà il 2020 dell’industria della moda Nel report “The State of Fashion 2020” i manager si dicono pessimisti per l'andamento del settore. Ma le opportunità di crescita sono numerose , a patto che si investa su management e innovazione, specie nelle pmi italiane di Marta Casadei

3' di lettura

Il 2020 non sarà un anno facile per l’industria della moda a livello globale: secondo il McKinsey Global fashion index, infatti, la crescita sarà tra il 3 e il 4%, mezzo punto in meno rispetto all'incremento 2019. Chi guida le aziende, poi, è orientato al pessimismo: il 55% degli executives intervistati per il rapporto The State of Fashion 2020 , realizzato da McKinsey con The Business of Fashion, pensa che quello in apertura sarà un anno di peggioramento per l'industria e solo 9 su 100 (con un picco di 12 nel segmento lusso) pensa che ci sarà un miglioramento (lo scorso anno gli ottimisti erano il 49%).

Polarizzazione fra big e piccole imprese

All'interno del quadro “nuvoloso”, esposto a «instabilità politica, a potenziali nuove guerre commerciali, a volumi di vendite al di sotto delle attese nei mercati emergenti dell'Asia-Pacifico e a un atteggiamento più prudente da parte dei consumatori del Nord America», come spiega al Sole 24 Ore Antonio Achille, senior partner e global head of luxury di McKinsey & Company, spiccano diverse tendenze: come la progressiva polarizzazione del settore tra i cosiddetti super winners, le prime 20 aziende per profitto, e i player di dimensioni ridotte, ma anche le potenzialità dei mercati sud-est asiatici, la ripresa della Russia e l'importanza di sfide come la sostenibilità - indicata per la prima volta al 1° posto nella classifica delle parole chiave sia nella categoria “challenge” sia in quelle “opportunity”- e la digitalizzazione.

Il made in Italy soffre (ancora) di “nanismo”

Le aziende della moda italiana, un settore da 100 miliardi di euro di ricavi, non incarnano il prototipo del “super winner” essendo di piccole dimensioni, spesso di proprietà familiare, legate al territorio. Ma non devono lasciarsi intimidire: «Dovranno attrezzarsi per rispondere all'incertezza che sta caratterizzando il settore e per mantenere il passo dei super winners - spiega Achille -. In particolare, per rimanere competitive le piccole imprese del nostro Paese dovranno prima di tutto accelerare il proprio processo di managerializzazione, puntando su manager che abbiano deleghe sufficienti per far crescere un marchio in un'azienda».

Cruciale un approccio da start up

Un altro tema chiave, secondo Achille, è quello della flessibilità: «Le Pmi italiane dovranno sviluppare un approccio da startup, per migliorare la propria agilità, la collaborazione e l'apertura verso l'esterno. Quindi, ricercare una dimensione tale da garantirsi l'accesso a competenze, investimenti e alla “peace of mind” per gestire la crescita di un marchio. E dovranno investire nella formazione».

Un asset importante è il made in Italy: « È un acceleratore di valore per l'equity dei singoli marchi. La capacità di fare squadra e dare rilevanza insieme a questo asset unico richiederà lo sviluppo di una visione comune e sinergica», continua.