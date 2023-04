Fra Emilia e Toscana si cammina fra Patrimoni Unesco

La chiamano la foresta dei faggi longevi, è fra le dieci foreste più antiche dell'emisfero Nord e la si trova all'interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, area dell'Appennino Tosco-Romagnolo riconosciuta Patrimonio Unesco nel 2017. La riserva di Sasso Fratino ha dalla sua il vanto di esemplari che superano i cinque secoli di vita ed è considerata una “foresta vetusta”, cioè dove gli alberi nascono, crescono, invecchiano e cadono seguendo le leggi della natura, senza alcun intervento umano. Un laboratorio di biodiversità da scoprire camminando o pedalando in aree boscose ancora inesplorate verso luoghi d'incanto come la cascata dell'Acquacheta con il suo salto di 80 metri o suggestivi eremi come quelli di Camaldoli e La Verna.

5/9 7/9 Menu