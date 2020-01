Fra employer branding e smart working la sfida Hr si chiama «data science» Al centro di un processo evolutivo sempre più improntato verso il digitale ci sarà, sempre e comunque, la figura umana di Gianni Rusconi

(EPA)

3' di lettura

La trasformazione digitale non è solo un fattore di cambiamento tecnologico ma un paradigma che interessa trasversalmente tutta l’organizzazione aziendale. Lo abbiamo letto (e scritto) più volte in questi ultimi anni. Il suo impatto sulle aspettative delle giovani generazioni e sul modo di lavorare dei manager Hr è indubbiamente qualcosa di molto concreto. E delinea ben definite tendenze.

Mentre il tema dell’engagement dei lavoratori diventa sempre più centrale nelle strategie legate alle risorse umane, i manager Hr sono portati a focalizzarsi sempre di più su tematiche quali employer branding e gestione dei talenti, con una particolare attenzione verso quell’esigenza di flessibilità, a livello di modelli organizzativi e flussi di lavoro, oggi rappresentata in buona parte dall’attivazione di progetti di smart working.

Questo appena descritto è, nello specifico, lo scenario che emerge dalla ricerca «Future of work and HR Tech 2020» a firma dell’Osservatorio Imprese Lavoro Inaz, elaborato con le testimonianze di oltre 100 direttori Hr italiani per fare il punto sulle priorità delle aziende, sulle aree di investimento in ambito risorse umane più importanti e sulle competenze richieste. Rispetto al 2018, lo studio ha portato a galla alcune novità significative. Se lo smart working, questa la prima e forse la più importante, viene ancora indicato come prima priorità fra le iniziative da introdurre in ambito risorse umane (lo conferma il 64% delle risposte), immediatamente dietro e in forte crescita troviamo le voci welfare e performance management (indicate dal 60% dei rispondenti) e il digital learning (57%).

«Il principale tema emerso nella prima edizione della ricerca - ha spiegato Linda Gilli, presidente e amministratore delegato di Inaz - era quello della digitalizzazione; quest’anno a essere sotto i riflettori sono invece i cambiamenti che Millennial e giovani della Generazione Z portano nel mondo del lavoro. Le imprese devono confrontarsi sempre di più con richieste quali un migliore equilibrio fra vita personale e lavorativa e una maggiore attenzione alla diversity, con l’esigenza di strumenti di lavoro e di collaborazione digitali e di percorsi di life-long learning, nonché di modelli avanzati per valutare, riconoscere e valorizzare le competenze».

Il valore strategico del talent management, puntualizzano ancora gli autori dello studio, è oggi riconosciuto ma dalle risposte emerge una contraddizione, anche piuttosto evidente: alla domanda su come vengono prese le decisioni critiche in questo ambito, solo il 7% degli Hr manager intervistati ha confermato come in azienda vengano utilizzati, in modo sistematico e strutturato, i dati relativi alla performance e alla valutazione del potenziale degli addetti. Una carenza, questa appena descritta, che riflette un approccio molto soggettivo e privo di un necessario lavoro di analisi sui dati a supporto nel definire politiche mirate per la gestione dei nuovi profili.