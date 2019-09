«Fra gelati e limousine, ecco come ho accolto Trump e Kim Jong Un»

Per quel 12 giugno del 2018 le camere del Capella erano già state vendute. Per questo è stato necessario contattare i clienti uno per uno, per offrire loro una sistemazione alternativa, d’altra parte non semplice a Singapore dove non mancano indirizzi ultra lusso, ma non di pari tradizione (a parte il Raffles che era però chiuso per un restauro monumentale terminato solo alcune settimane fa). «Morale: il 23 maggio ci inviano il contratto - racconta Gibaja -. Ma il 24 disdicono il summit. La notizia ci getta nello sconforto: per noi è stato un investimento economico e di tempo mostruoso, e loro cosa fanno? Disdicono. Per fortuna mi ha chiamato Trump in persona per tranquillizzarmi che l’incontro ci sarebbe stato». Infatti così andò, nonostante la gara di capricci e minacce dei due leader.

«Trump è arrivato con due auto blindate, una misura di sicurezza, perché nessuno sa su quale viaggia, sempre attorniato da due cerchi di guardie personali. Il presidente scende e mi saluta: “Good morning, Mr Fernando”. Sapeva il mio nome di battesimo! Gli americani ci sanno proprio fare. La giornata si è svolta nel più regolare dei modi: le chiacchiere nella Library, la firma e il pranzo».

Non può mancare la domanda sul menù: «I due leader hanno scelto piatti semplicissimi come cocktail di gamberi e gelato Haagen Dazs, gusto “Cherry Vanilla”. Tutto è filato liscio: gli scambi di regali (monete d’oro), le chiacchiere nella Library, la stretta di mani, la prima, perciò storica, tra i rappresentanti delle due nazioni. Dopo la conferenza stampa ciascuno è tornato nel suo hotel, Trump allo Shangri-la, e Kim Jong Un al St Regis. Invece lo staff del dittatore nordcoreano si è fermato per cancellare qualunque traccia del suo passaggio. Non è un modo di dire: una squadra di esperti ha letteralmente eliminato ogni potenziale segno di riconoscimento, compreso il water che aveva usato e che è stato sigillato e spedito in Nord Corea».

I rapporti fra i due Paesi sono ancora di incerta definizione, ma a prescindere dal loro destino, l’incontro al Capella di Singapore resterà nella storia dell’hotel con una targa ad futuram memoriam.