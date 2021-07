Fra green pass e tecnologie digitali, così i viaggi d’affari cambiano faccia

3' di lettura

Si torna a viaggiare. E a volare. Il traffico aereo non è certo ai livelli pre-Covid (in termini di numero di voli in Europa siamo circa al 50% rispetto a due anni fa, secondo le ultime indicazioni fornite da Sita) ma la tendenza alla ripresa degli spostamenti è concreta. Soprattutto per le vacanze.

E i viaggi d'affari? Rispetto al comparto leisure, l'ambito business paga ancora l'effetto pandemia e il fatto che molte aziende hanno sensibilmente ridotto i viaggi dei propri dipendenti privilegiando le piattaforme di videoconferenza. Un recente sondaggio condotto dal portale di viaggi WeRoad in collaborazione con BizAway, piattaforma che gestisce a tutto tondo il booking per l'utenza corporate (dai voli agli hotel passando per il noleggio auto), ci dice in proposito come solo un quarto (il 23%) dei Millennials che lavorano non voglia rinunciare ai meeting aziendali o con i clienti in presenza e come il mezzo di trasporto considerato più sicuro per raggiungerli sia l'aereo (citato nel 47% dei casi) davanti al treno (32%) e all'auto (21%).

Ma le soluzioni (tecnologiche) per prendere un aereo in totale sicurezza e comodità nel rispetto delle restrizioni imposte non mancano.

Passaporti digitali, l'importanza della condivisione dei dati

Una tendenza emersa già nei mesi scorsi, che accomuna i viaggiatori d'affari e quelli di piacere, vede i passaporti digitali come una delle principali leve per riprendere a spostarsi senza problemi, ma molto dipenderà ovviamente dall'effettivo numero di passeggeri in grado di esibire il green pass e da come gli aeroporti si stanno attrezzando per riportare la velocità delle operazioni di check-in e imbarco agli standard del passato. La Iata (l'International Air Transport Association) ha fornito nelle ultime settimane alle compagnie aeree una serie di linee guida per sviluppare sistemi per lo scambio dati sullo stato di salute personale di ogni passeggero (sempre che la persona sceglierà di condividere le relative informazioni).

La sicurezza delle destinazioni mappate in tempo reale

Fra le tante soluzioni utili a infondere fiducia ai business travel c'è per esempio un servizio a cui hanno dato vita la stessa BizAway e uno specialista nel campo della risk intelligence legata ai viaggi come Riskline. Una mappa dinamica integrata nella piattaforma della travel agency italiana, che monitora la posizione del viaggiatore in tempo reale secondo l'itinerario previsto, ma senza alcuna traccia Gps attiva (per motivi di privacy), permette infatti di essere sempre aggiornati sulla situazione di sicurezza (naturalmente anche in merito alla pandemia) dei Paesi interessati dal viaggio d'affari, visualizzando tutti i rischi connessi alla destinazione.