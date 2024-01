Fra innovazione, efficienza e AI: il 2024 visto dagli esperti di procurement

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Oltre la metà dei team di approvvigionamento si aspetta un aumento dei propri budget di spesa per il nuovo anno, e una parte di questa aggiuntiva disponibilità verrà utilizzata per implementare strumenti digitali in grado di ottimizzare gli acquisti aziendali e di favorire un approccio più strategico alle attività di procurement. In termini di obiettivi per i prossimi dodici mesi, invece, in cima alla lista delle priorità delle imprese italiane spiccano l’esigenza di mitigare i rischi, il raggiungimento dei parametri ESG (Environment, Social e Governance) e il miglioramento delle applicazioni di analisi dei dati.

A dipingere questo scenario è lo “State of Procurement Report 2024” realizzato da Amazon Business in collaborazione con KRC Research, rapporto che certifica come i responsabili degli acquisti siano desiderosi di puntare sulle nuove tecnologie, intelligenza artificiale ovviamente inclusa, per migliorare il proprio operato.

Loading...

Dopo un periodo incentrato sulla riduzione dei costi - questa la fotografia di insieme che emerge dallo studio - i leader del procurement sono nella condizione di poter pianificare l’utilizzo delle risorse accantonate per razionalizzare ulteriormente i processi di approvvigionamento, riducendone la complessità e aumentandone l’efficienza. Fa specie, in particolare, rilevare come il 98% degli intervistati (oltre 3mila fra decision-maker e dirigenti senior di imprese di diversi settori e Paesi, Italia compresa) abbia affermato di aver pianificato per gli anni a venire investimenti in soluzioni di automazione e legate all’uso degli algoritmi di AI.

Se restringiamo il campo ai manager degli acquisti italiani, il 67% dei rispondenti ha dichiarano come il procurement sia una componente fondamentale per il raggiungimento dei risultati finanziari della propria azienda, sotto forma di riduzione dei costi, di ritorno degli investimenti o di contributo alla redditività netta. In linea generale, la stragrande maggioranza dei dirigenti oggetto di indagine ha evidenziato la necessità di ripensare l’operatività per poter allocare più tempo e risorse alle sfide strategiche imposte del percorso di crescita dell’organizzazione per la quale lavorano.

Più nello specifico, il 95% dei decision-maker del procurement riconosce che c’è spazio per ottimizzare i processi di approvvigionamento, l’85% ammette che la difficoltà di reperire fornitori pronti a osservare pratiche sostenibili sta impedendo alla propria azienda di fissare o raggiungere obiettivi di sostenibilità strategici e l’81% ha invece ricevuto indicazione di acquistare da venditori certificati. «Stiamo entrando in una nuova era per gli acquisti aziendali – ha osservato in proposito Alexandre Gagnon, vicepresidente di Amazon Business Worldwide – e ci aspettiamo che nel 2024 il procurement sarà interdisciplinare e abbraccerà sia ambiti funzionali sia strategici».