Fra neuroscienza e arte, le emozioni della carta d’identità olfattiva

Mentre ci si chiede se un giorno passeremo le frontiere facendo annusare il polso a un robot, Sissel Tolaas ha già estratto la propria identità olfattiva e l'ha imprigionata in una boccetta. Dentro c'è anche del gel disinfettante per le mani: i visitatori di RE_________ , la mostra allestita fino alla fine dell'anno all'ICA, l'istituto di arte contemporanea di Philadelphia, ne fanno uso e decidono. Mi piace, non mi piace. In caso di sgradimento, vengono risarciti con una fialetta di aroma di dollari. Usando su di sé il contenuto potrebbero provare una nuova ebbrezza: quella di sentirsi addosso l'odore dei ricchi. O quantomeno, potranno archiviare l'esperienza del pomeriggio tra le opere di Tolaas come indimenticabile. La signora in questione è, innanzitutto, un'artista. Ma anche un'attivista. E una visionaria.

L'ultima sfilata di Balenciaga a Parigi ha visto i modelli avanzare nel fango: un quadro apocalittico che il direttore creativo Demna Gvasalia ha affidato a due artisti; Santiago Sierra , che ha prodotto la trincea, e Sissel Tolaas, che ha procurato le giuste quantità di petricore, alchimia di acqua e batteri del terreno che sentiamo ogni volta che piove. Toposmia, dal greco tópos, luogo, e osmìa, odore, è la bella definizione che il curatore Jim Drobnick ha coniato per riferirsi al tema dei paesaggi olfattivi e dell'arte a essi collegati. Ha anche scritto un libro, The Smell Culture Reader, in cui annota che l'olfatto è la quintessenza dei sensi: soprattutto quando si tratta di determinare lo stato sociale, l'identità personale e la tradizione culturale.

In realtà, «nella società contemporanea permane la storica ambivalenza nei confronti di fragranze e aromi, percependone alcuni come fonte di malessere e altri come propulsori di salute. Non solo, consideriamo l'olfatto un senso dispensabile, eppure ci profumiamo tantissimo. Questa enorme discrepanza si riflette nella storia degli odori e del nostro rapporto con essi», scrive Anna D'Errico nelle prime pagine di Profumo di niente, pensato in risposta alla nuova sensibilità di chi si è accorto degli odori quando ha smesso di avvertirli; prima, aveva pubblicato Il senso perfetto (entrambi sono usciti con Codice edizioni). D'Errico si definisce una neurosmellist: a Francoforte, dove si è trasferita per un periodo al Max Planck Institute of Biophysics, studia la relazione tra sensi e neuroscienze. I modelli sono Linda Buck e Richard Axel, che nel 2004 hanno vinto il Nobel per la medicina con i loro studi sui recettori olfattivi: hanno isolato i geni che permettono di riconoscere un odore a distanza di anni. «Da tempo l'identità olfattiva non è più una chimera: il problema, semmai, è misurarla in base a dei parametri fisici», dice. Succede quindi che possiamo sintetizzare qualunque molecola odorosa, ma per conoscerne gli effetti non basterà la teoria: nella pratica, bisogna ancora annusarla. «Però sappiamo che l'olfatto umano si accorge di quelle a bassissima concentrazione, come i mercaptani, usati per rendere riconoscibili sostanze inodori, e quindi potenzialmente pericolose».

Perciò l'essere umano dispone di 400 geni dedicati all'olfatto e soltanto di altri tre per individuare i colori. Grazie a questi, possiamo riconoscere centinaia di molecole, anche se distinte dalle altre per un solo atomo di carbonio. «Sono combinazioni minuscole, ma contengono moltitudini», sintetizza Saskia Wilson-Brown. Il suo Institute for Art and Olfaction , a Los Angeles, off re un accesso democratico alla conoscenza dei sensi chimici. Per i suoi primi 10 anni di attività ha organizzato un mese intero di letture, laboratori e performance: fanno parte della sua community Andreas Keller, che ha aperto a New York una galleria dedicata all'arte contemporanea olfattiva, e Krisa Fredrickson che, in veste di etnobotanica e di death doula, sta creando una collezione di essenze commemorative personalizzate, pensate per superare il lutto.

«Il Dna delle nostre generalità olfattive è preciso: lo sappiamo e lo possiamo anche misurare. Sono i fattori esterni, come il clima, che contribuiscono avariare i contorni del nostro odore», premette Julian Bedel. Fondatore del brand Fueguia 1833 , liutaio, ricercatore, attratto dal sentore della pelliccia dei gatti e delle vigogne, è un uomo fortunato: le donne che ha incontrato gli hanno sempre detto quanto fosse buono il suo odore naturale. «Un commento non scontato: dieci persone che annusano la stessa cosa avranno altrettanti modi di riconoscerla, perché le molecole odorose arrivano al cervello in modi e tempi variabili. Molto dipende dal retroterra socio-culturale personale e da quello che succede nell'istante in cui si registra la sensazione: va detto che l'identità olfattiva del mittente si interfaccia anche con quella del destinatario».