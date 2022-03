Fra nordic walking e passeggiate, il ritorno all’aria aperta è anche una passione tech

Ascolta la versione audio dell'articolo

C'è gadget e gadget. E non è solo un classico modo di dire. Una recente ricerca condotta dal produttore di smartphone cinese Oppo e da YouGov ci dice infatti che il ricorso alla tecnologia è sempre più diffuso anche per quanto riguarda le abitudini di riposo degli italiani. Soluzioni più o meno convenzionali come tisane rilassanti, materassi ergonomici o pratiche di mindfulness a molti non bastano ed ecco spiegato (forse) perché lo smartwatch è in due casi su tre lo strumento prediletto per tener traccia delle ore dormite a notte e per monitorare la qualità del proprio riposo.

Gli orologi intelligenti non sono però gli unici dispositivi digitali a cui non rinunciare anche quando si tratta di concedersi il piacere di una bella passeggiata nei boschi o di qualche ora di “nordic walking” lontano dalla città. Per gli amanti dell'outdoor, infatti, l'immersione nella natura è spesso sinonimo di accessori hi-tech a corredo per muoversi in totale comfort e sicurezza e al riparo dal rischio di improvvisi mutamenti meteo. Il ritorno all'aria aperta con l'arrivo della primavera, qualsiasi sia il percorso o l'attività che si intende intraprendere, può dunque anche essere una sorta di test sul campo per i gadget acquistati online con l'immancabile promozione e rimasti finora in cassetto.

Gli smartwatch diventano così inseparabili compagni di viaggio (al pari ovviamente dello smartphone) per chi vuole assolutamente controllare le funzioni vitali e i risultati raggiungi in termini di calorie bruciate o chilometri percorsi ma ci sono altri device che possono (e dovrebbero) trovare sempre posto in tasca o in borsa.

Per evitare di trovarsi con una copertura del segnale insufficiente (e di conseguenza nell'impossibilità di effettuare chiamate in caso di emergenza), dotarsi di uno strumento in grado di segnalare la propria posizione e di lanciare un segnale SOS non è affatto una cattiva idea. Garmin inReach Mini, per esempio, è un comunicatore satellitare che, tramite il sistema Iridium, abilita l'invio e la ricezione di messaggi di testo ed e-mail anche dove il cellulare è inutilizzabile.

Se l'escursione è di gruppo, invece, una soluzione percorribile a costi contenuti (meno di 100 euro) è un walkie talkie come il Motorola Tlkr T82 Extreme Pmr, resistente alle intemperie e con 10 km di portata. Un altro gadget utile da poter indossare (agganciato alla cintura dei pantaloni) è un altimetro con barometro digitale integrato con il quale avere sotto controllo le previsioni del tempo e la temperatura atmosferica, mentre nello zaino degli appassionati del “genere safari” può trovare posto un cannocchiale con super zoom e obiettivo antiriflesso come il Regal M2 di Celestron.