Fra il Po e Venezia passa la «strada della felicità» di Relais &Chateaux

La strada della felicità è un concetto astratto, ma intuibile. Allude a un percorso che procura gioia e appagamento in generale. Su questa prospera metafora Relais & Chateaux, l’associazione di 580 hotel e ristoranti a gestione familiare, propone le “Routes du Bonheur”, 129 itinerari per scoprire i territori con tappe presso le dimore-membro.

L’associazione è stata fondata 1954 in Francia proprio per creare una rete tra strutture con approcci all’accoglienza simili, in luoghi di sicura bellezza. Un progetto che non ha mai abbandonato, al quale si sono aggiunti nuovi obiettivi ambiziosi e di attualità, come la promozione di viaggi consapevoli e sostenibili. Anzi, dal 2014, Relais & Chateaux ha assunto un vero e proprio impegno nei confronti del Pianeta e dell’Umanità siglando alla sede dell’Unesco un manifesto di 20 azioni concrete per contribuire a “migliorare il mondo attraverso la cucina e l’ospitalità”. Ovvero preservare le tradizioni culinarie, valorizzare il territorio e le tradizioni, anche nell’innovazione.

Come un tour operator esperto, anche grazie ai consigli dei proprietari delle dimore, l’associazione propone percorsi da fare con la propria auto, nel tempo che si vuole e con le tappe che preferiscono, prenotando sul sito alberghi e ristoranti. In Italia le Routes du Bonheur sono 13, dalla Sicilia alla Lombardia, punto di partenza del viaggio “Dalla pianura del Po alla campagna veneziana” che raccontiamo qui.

L'arte di attualizzare la tradizione

La prima sosta è al Ristorante Dal Pescatore a Canneto sull'Oglio, tra Cremona e Mantova. Un indirizzo storico, che risale al 1926 quando Antonio Santini aprì un’osteria dove vendeva Lambrusco e pesciolini di fiume. Così fino al 1974, quando il nipote, anche lui Antonio, e la moglie Nadia, allora una promessa dei fornelli, lo hanno trasformato in un ristorante, che si è affermato subito per l’alta cucina fino a conquistare le tre stelle Michelin nel 1996, le prime riconosciute a una donna chef italiana.





La famiglia Santini

Il ristorante ha tavoli grandi, sottopiatti d’argento, bicchieri di Murano, tovaglie inamidate, che purtroppo altrove sono state eliminate con scuse implausibili, per accogliere gli ospiti con riguardo in un’atmosfera elegante ma sempre familiare. Dopo quattro generazioni, i Santini sono ancora lì, custodi delle tradizioni, al passo coi tempi. «Una ricetta può passare indenne i secoli, ma l’interpretazione dev'essere attuale - dice il figlio Giovanni, ora in cucina insieme alla mamma -. A volte gli ospiti dicono di aver ritrovato i sapori di 30 anni fa. Ovviamente non è possibile, ma sapori e gusto evolvono insieme e quindi il gap tra ricordo ed esperienza si minimizza».

«Devi conoscere bene le tradizioni per interpretarle in modo attuale, conquistare il pubblico, e farle sopravvivere - spiega Alberto, l’altro Santini in sala - Bisogna studiare, approfondire e capirle a fondo. Non basta copiare la ricetta».