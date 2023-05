Fra prestazioni, ecosostenibilità e design, ecco i notebook che fanno da ufficio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Belli, potenti, curati in ogni minimo dettaglio per quanto riguarda l'estetica, il form factor e l'esperienza d'uso. Eppoi i materiali, scelti accuratamente per rispondere ai dogmi della sostenibilità ambientale. Non in ultimo le componenti di multimedialità e sicurezza, perché l'utente business e professionale ha bisogno di lavorare (ovunque) senza il minimo patema legato all'integrità di dati e applicazioni e deve poter contare su attributi di livello per esaltare la propria creatività o semplicemente per appagare la propria voglia di intrattenimento in salsa digitale.

Cosa è la classe premium?

Quando si parla di computer portatili di classe premium, il pensiero va a prodotti che primeggiano per la capacità di rispondere a ogni esigenza e per il livello della propria dotazione tecnica. Prodotti, va da sé, non accessibili a tutti per via dei prezzi, che spaziano in un range che va dai 1.500 ai 2.500 euro (al netto di sconti e promozioni del caso). La scelta di un notebook di questo livello è tutt'altro che facile, sia perché si tratta di un dispositivo che di norma accompagnerà per anni l'utente sia per la presenza di tanti modelli le cui caratteristiche si equivalgono. Il miglior portatile in assoluto di fatto non esiste, perché tutto dipende dalle esigenze personali di chi ne fa uso e di conseguenza entrano quindi in gioco valutazioni di carattere soggettivo, legate ad abitudini, gusti, stili di vita.

Quali sono i criteri?

Ma quali sono le peculiarità irrinunciabili da cercare un computer portatile pro? Sulle caratteristiche del processore e della GPU, e quindi le due componenti critiche per le prestazioni, il discorso è relativamente semplice: i modelli di recente rilascio sono equipaggiati con i chip di ultima generazione (Intel Core nella quasi totalità dei casi, MacBook a parte) e si tratta di scegliere la configurazione che meglio si adatta (anche in ragione del costo) alle proprie necessità. I parametri che possono fare la differenza, oltre alle dimensioni e alla risoluzione del display, sono quindi anche altri, come la durata e la tecnologia della batteria, la definizione della webcam e la qualità del sistema audio, la disponibilità di strumenti anti-locker anche “fisici” come il blocco delle porte Usb o di sensori di riconoscimento del volto, la presenza di lettori di impronte digitali e persino di smart card reader.

I modelli a cui guardare

Pescare il notebook “giusto”, come si è detto, risponde a esigenze di natura pratica e funzionale ma anche a logiche di tipo affettivo. Chi punta sul mondo Apple, per esempio, opera una scelta di campo ben precisa e non può che guardare ai MacBook Pro (nei formati da 14 e 16 pollici con schermo Liquid Retina XDR) dotati di chip proprietari M2 Pro e Max: prestazioni, connettività e autonomia, assicurano da Cupertino, fanno un passo sostanziale in avanti rispetto ai precedenti modelli con a bordo processori Intel, garantendo il massimo supporto operativo anche per i flussi di lavoro più impegnativi.

Nella collana dei ThinkPad di Lenovo, che hanno festeggiato di recente il trentennale di vita, un prodotto di riferimento per l'utente business è la famiglia X1 Carbon Gen 11, un'icona di leggerezza grazie ai suoi 1,12 chilogrammi di peso e uno dei portatili che più strizzano l'occhio al fattore ecosostenibilità. Una buona parte dello chassis e della scocca inferiore sono infatti realizzati in magnesio e in alluminio riciclati, il packaging è prodotto totalmente in bambù e fibra di canna da zucchero mentre un'applicazione sviluppata ad hoc aiuta l'utente ad attivare le impostazioni che contribuiscono a ridurre il consumo di energia. Alla categoria degli ultraleggeri (1 kg di peso) appartiene anche l'ultimo nato della famiglia Zenbook di Asus, il modello S13 Oled UX5304 con display da 13,3 pollici, che il produttore taiwanese presenta come il portatile più sottile al mondo (1 cm di spessore) nella sua categoria.