Fra sinagoghe, arte e cicchetti nel Ghetto Ebraico

In Cannaregio non è raro trovare ancora ospitalità sincera in alcuni dei bàcari più famosi della Laguna e pasteggiare secondo i riti dell’osteria popolare veneziana: fate una sosta al Tappo, per esempio, a poche decine di metri dal Ponte di Ghetto Vecchio, e troverete a buon prezzo vini al calice e “cicheti” di qualità (i tipici stuzzichini a base di carne, pesce e verdure) serviti al bancone, ai tavolini all’aperto e in un grazioso giardino interno. Siamo nel cuore del Ghetto Ebraico, il più vecchio di tutta Europa (risale agli inizi del 1500) e fulcro della comunità con le sue cinque sinagoghe e il suo Museo (visitabili con tour guidato e con un unico biglietto), le sue botteghe e le sue gallerie d’arte. Nel meraviglioso scenario di Campo del Ghetto Nuovo due gli indirizzi dove spendere una visita con ingresso gratuito: Arte Spazio Tempo, al civico 2877, con le opere di giovani artisti emergenti, e Ikona Gallery, al 2909, che regala fino al 10 dicembre la possibilità di ammirare alcuni scatti dedicati a New York di maestri della fotografia in bianco e nero come Bernice Abbott, Margaret Bourke-White e Dorothea Lange.

