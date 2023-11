Fra terra e mare, scoprire il Mediterraneo nel Parc national des Calanques

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Mentre si ammira l’incredibile e armonioso scenario della roccia che incontra il Mar Mediterraneo in questo tratto di terra francese alle porte di Marsiglia, sembra quasi che ogni elemento della natura voglia suggerire qualcosa: il vento, la luce del sole che riflette sull’acqua turchese e sulla roccia grigia, la macchia mediterranea con i suoi profumi. Di sicuro il Parc national des Calanques, che si estende lungo 20 chilometri di costa tra Marsiglia e Cassis e comprende una vasta area marina, parla a tutti gli amanti delle attività sportive all’aria aperta, quali escursionismo, arrampicata e immersioni subacquee, e invita a scoprire il Mediterraneo sotto un altro punto di vista, quello di un ecosistema marino e terrestre, insulare e continentale che rappresenta un eccezionale patrimonio paesaggistico.

Il parco si raggiunge in circa venticinque minuti dal centro di Marsiglia sia in auto, sia in autobus, sfruttando l’efficiente rete di trasporto pubblico, sia in barca con tour guidati che partono dal porto vecchio della città. Il Parc national des Calanques si può visitare in ogni momento dell’anno, tuttavia il consiglio è quello di scoprirlo durante i mesi invernali, che garantiscono temperature miti e registrano una minore presenza di flussi turistici, perfetti per programmare una escursione a piedi adatta a tutti.

Loading...

Calanque de Sormiou

Alla scoperta del patrimonio di biodiversità dei Calanques

Percorrendo a piedi facili sentieri 8.500 ettari distribuiti su tre comuni, Marsiglia, Cassis e La Ciotat; tre massicci rocciosi, quello dei Calanques, di Saint-Cyr e di Cap Canaille; un’area marina protetta che corrisponde a oltre 43mila ettari e una serie di isole, tra cui l’arcipelago di Frioul, quello di Riou, l’isola di Planier, e l’Ile Verte: sono questi i dettagli geografici dell’enorme patrimonio di biodiversità propri del Parc national des Calanques, istituito nell’aprile del 2012. Di derivazione provenzale, “calanques” è la fusione di due parole e indica insenature delimitate da ripidi pendii. Queste particolari rocce calcaree sono portatrici di una storia che inizia ottanta milioni di anni fa, quando erano originariamente costituite da sedimenti: le trasformazioni, le erosioni, i cambiamenti climatici e del livello del mare avvenuti durante le varie ere geologiche le hanno portate a creare non lo solo un incredibile scenario paesaggistico, ma anche un ecosistema prezioso divenuto insediamento di diversi habitat per la flora e la fauna.

Con la presenza di 140 chilometri di sentieri adatti a tutti, l’escursionismo è la principale attività sportiva per conoscere da vicino lo scenario unico dei calanques, di cui proponiamo due itinerari adatti a tutti, ricordando di seguire sempre la segnaletica ufficiale, essere attrezzati con abbigliamento e calzature adeguate, oltre ad avere una sufficiente scorta di acqua e cibo. Una balade facile, quella che possiamo definire una passeggiata, parte dall’entrata del parco dove si trova il parcheggio del Campus Luminy (dove si trova il capolinea dell’autobus che giunge da Marsiglia) e copre una distanza totale di sei chilometri: percorso l’ampio sentiero principale attraverso la pineta, si giunge alla diramazione con altri itinerari, tutti ben segnalati; quello centrale porta ai 289 metri della cima del Monte Luminy, da cui poter godere di una vista eccezionale su queste rocce a picco sul mare.

Fort du Petit Langoustier

Di media difficoltà è invece la camminata di tre chilometri che conduce al belvedere di Sugiton e che inizia sempre da Luminy, da dove dopo circa mezz’ora di cammino su un sentiero ampio e facile, si raggiunge questo punto panoramico davvero suggestivo noto appunto come il belvedere di Sugiton. Da qui è possibile scendere verso l’insenatura del Sugiton seguendo il sentiero indicata con il rosso tratteggiato. Da considerare l’opportunità di partecipare alle escursioni guidate organizzate dall’ufficio del turismo di Marsiglia: sicuramente una occasione per conoscere, insieme ad un esperto locale, tutte le peculiarità di questo luogo, fra cui identificare alcune delle novecento specie vegetali registrate all’interno del parco, di cui circa quaranta protette; fra queste c’è la rarissima Sabline de Provence, una pianta con eleganti fiori dai petali bianchi che sbocciano in primavera e cresce solo negli habitat rocciosi della Provenza.