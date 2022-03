Fra tragicità e speranza, la moda propone la sua necessaria riflessione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Divinazione e profezia, nella moda, non sono solo espedienti narrativi o iperboli linguistiche, ma, in alcuni casi, tangibili dati di fatto. È difficile tradurre a parole, perché l'atto e il processo creativo seguono logiche e connessioni non sistematiche, ma ci sono autori le cui antenne captano minime scosse elettriche nell'etere du temps, ed elaborano prima che le cose accadano.

Demna è uno di questi, e Balenciaga è il suo laboratorio di previsioni che si avverano. L'ultimo show fisico della maison, a marzo 2020, era stato una fantasmagoria oscura e apocalittica di elementi scatenati e umanità sommersa. Il lockdown sarebbe iniziato una settimana dopo. Adesso Balenciaga torna a sfilare con uno spettacolo iperbolico quanto commovente: una visione di donne e uomini che, dentro un cilindro di vetro, marciano a fatica affrontando una abbacinante tempesta di neve, gli abiti sbrindellati o tenuti insieme con lo scotch, in mano un sacco, i tacchi a spillo che rendono i passi ancor più incerti.

Pensare a un'orda di profughi è più che possibile, anzi automatico, incluso il dubbio legittimo se tutto ciò sia lecito nel perimetro di un marchio di lusso, se non si tratti di feticizzazione della sofferenza a uso dei ricchi. Nel caso di Demna, che trent'anni fa arrivò in Germania con la famiglia come profugo georgiano, l'impasto di biografia e cronaca impellente rende questa scelta drammaturgica viva, pulsante come un nervo scoperto, plausibile. Sulle sedie gli ospiti trovano una bandiera ucraina in forma di t-shirt; la voce di Demna recita versi in ucraino in apertura di sfilata; e gli ultimi due look sono un abito turchese e una tuta gialla. La congiunzione è magica, e il messaggio di pace e bellezza arriva ineffabile. Eppure niente era partito come un progetto politico. «È sei mesi che lavoriamo a questo show - dice Demna - Volevo qualcosa di estremamente luminoso, quasi una realtà virtuale resa fisica. E volevo riflettere sulla artificialità della visione attraverso uno schermo e della neve: un fenomeno naturale che il cambiamento climatico, in cinquant'anni, potrebbe rendere un ricordo, costringendo a sostituirlo con quella di sintesi. I fatti degli ultimi giorni, poi, hanno dato a questa fantasia un altro significato».

È tale l'emozione, che la moda passa in secondo piano, ma è in realtà di massimo valore anche quella: una iterazione fluttuante del codice Balenciaga, toccato da una leggerezza greve e dall'idea che tutto si possa riporre in poco spazio e impacchettare. Perché Demna, prima che un narratore è un vero designer, che traduce bisogni e visioni in vestiti.

È un designer anche Pierpaolo Piccioli, che per Valentino questa stagione radicalizza il dettato e opta per un crudo riduzionismo cromatico che è invero esclusivamente estetico, ma che i fatti degli ultimi giorni rendono potentemente politico. La collezione è una successione di silhouette monocromatiche: pink PP (un magenta sintetico e brillante, che avrà subito il suo pantone dedicato) e nero, spalmati su tutto, dagli abiti agli accessori. È pink PP anche l'intero set. Frivolezza e rigore, energia e calma si compenetrano, mentre la moda reitera il segno aggraziato e femminile di Piccioli, trasfigurandolo in uno statement senza sbavature. L'overdose, però, è in agguato, e lo show lascia satolli come un macaron di troppo.