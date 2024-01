Fra turismo consapevole, lusso à la carte e viaggi lasciati al caso

L’era del “viaggio ecologico” che evocava soggiorni in campeggi spartani è tramontata da un pezzo: design, comfort e consapevolezza sono le basi per creare opzioni di viaggio indirizzate a chi vuole fare scelte più responsabili, non solo per una vacanza ma come stile di vita. I turisti più vicini al tema dell’ambiente (circa la metà del totale) punteranno su sistemazioni, itinerari e destinazioni in grado di offrire elementi di innovazione sostenibili di grande impatto. Largo quindi ad esperienze di viaggio con i “local” in zone poco conosciute e a visite a luoghi remoti dove i turisti normalmente sono ammessi in maniera limitata. Altro filone che emergerà nel 2024 è quello dei viaggiatori in cerca di vacanze “low cost” (e nella scelta delle destinazioni più convenienti l’AI giocherà un ruolo importante) e al contempo attratti dall’idea di concedersi selezionati lussi “à la carte”, come una lezione di yoga nel cuore della foresta tropicale o i servizi wellness di un hotel a cinque stelle a cui accedere con pass giornalieri. Un viaggiatore italiano su due, infine, è incline a prenotare un pacchetto sorpresa dove tutto, compresa la destinazione, è ignoto fino all’arrivo. Stop alle vacanze standardizzate e programmate in anticipo, insomma, e spazio per i viaggi in territori inesplorati, senza programmi vincolanti (per poter cambiare meta in base alle sensazioni del momento) e in compagnia di persone sconosciute.

