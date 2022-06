Fra ville e giardini lungo la Greenway del Lago di Como

È fra le escursioni a piedi più gettonate degli ultimi anni e deve questa sua popolarità al fatto che si stratta di una camminata agevole per tutti e percorribile in tutte le stagioni. La Greenway del Lago di Como porta da Colonno a Cadenabbia risalendo la sponda occidentale del Lario per circa 10 km, attraversando i comuni di Colonno, Sala Comacina, Ossuccio, Lenno, Mezzegra, Tremezzo e Griante. Il rischio che sia presa d'assalto da molti dei turisti stranieri che stanno arrivando a frotte sul lago è elevato ma vale la pena correrlo per la bellezza di un percorso, seguendo a tratti l'antica via Regina, in parte appena sopra gli abitati fra appezzamenti terrazzati e piccoli uliveti e in parte sul lungolago, regala vedute e paesaggi veramente unici del lago e delle storiche ville che vi si affacciano. Per percorrere interamente la Greenway servono circa 3 ore e mezza e il consiglio per chi decide di affrontare in giornata le sette tappe che la compongono è quello di tornare alla base di partenza in bus o ancora meglio con il battello. Fra le tante “attrazioni” che si scorgono e che si incontrano lungo il cammino meritano una citazione particolare l'Isola Comacina.

la chiesa di S. Giacomo di Spurano con lo splendido campanile del X secolo, la chiesa di S. Abbondio di Mezzegra dal cui sagrato si gode uno splendido panorama sul promontorio di Bellagio, le ville Balbiano e Balbianello e l'ancora più nota Villa Carlotta di Tremezzo

5/11 7/11 Menu