Fra visite guidate, spettacoli e film, banche aperte con “è cultura”

Visite guidate, spettacoli, concerti, proiezioni di film e documentari, presentazioni di libri e proposte di carattere culturale dedicate anche ai ragazzi e studenti. Si chiama “è cultura!” la manifestazione promossa e organizzata dall’Abi in collaborazione con l’Acri che nasce da due importanti esperienze artistiche e culturali che negli anni passati hanno registrato un notevole successo: l’iniziativa di apertura al pubblico delle sedi delle banche e delle fondazioni e il Festival della Cultura Creativa con l’idea di mostrare alla cittadinanza la cultura che ci circonda e che vive intorno a noi. «Non solo quella ufficiale, a volte lontana - spiega l’Abi - ma anche quella che possiamo creare insieme coltivando le eccellenze e i talenti, le tradizioni che abbiamo ereditato, la nostra storia e le bellezze di un territorio unico, tutto da scoprire e valorizzare».

Dal 7 al 14 ottobre 200 appuntamenti da Nord a Sud

Si parte il 7 ottobre per una settimana, fino al 14, con circa 200 appuntamenti in tutta Italia, da Nord a Sud. Ottobre è, infatti, il mese dedicato all’Educazione finanziaria, tema al centro di numerosi eventi della manifestazione. L’iniziativa, cui partecipano la Banca d’Italia e l’Ivass, si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana e ha il patrocinio del Ministero della Cultura e della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco. Sono partner di “è cultura!” oltre 40 banche e fondazioni di origine bancaria.

Alle Scuderie di Palazzo Altieri appuntamento dedicato a Felice Giani

Moltissime le visite guidate a disposizione. Martedì 10 ottobre alle ore 15 presso le Scuderie di Palazzo Altieri, sede dell’Associazione Bancaria a Roma, l’appuntamento è dedicato a Felice Giani uno dei massimi esponenti del neoclassicismo, in occasione del secondo centenario dalla scomparsa. A Genova, in via Garibaldi, si potrà visitare Palazzo Spinola Gambaro che il Banco di Chiavari e della Riviera Ligure acquistò nel 1923, destinandolo a sede dell’Istituto, oggi Banco Bpm. “Apriti palazzo” a Vicenza, con la visita alle Gallerie d’Italia: attraverso una serie di tappe svelate da formule magiche, i partecipanti riusciranno a scoprire segreti e tesori nascosti nelle sale dell’antica dimora di Palazzo Leoni Montanari. A Bologna si potrà visitare Palazzo Saraceni Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, uno degli edifici più interessanti del Rinascimento tra XV e XVI secolo, dove nel disegno della facciata si incontra la tradizione bolognese con le novità architettoniche provenienti da Firenze. A Rimini visita guidata a Palazzo Buonadrata, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini in corso d’Augusto: nella Galleria sono esposte una serie di opere pittoriche della Fondazione che fino ad ora non erano visibili al pubblico.

Visita a palazzo Koch, sede della Banca d’Italia

A Roma, visita a Palazzo Koch, sede della Banca d’Italia, banca centrale della Repubblica italiana e parte dell’Eurosistema, che quest’anno celebra 130 anni dalla fondazione. La costruzione, progettata dall’architetto Gaetano Koch, coniuga classicismo e architettura di fine ‘800. Sempre nella Capitale si può visitare palazzo Altieri, effettuando una visita guidata del Primo Salone di Banca Finnat, dove il soffitto affrescato rappresenta l’Apoteosi di Romolo, opera di Domenico Maria Canuti, allievo di Guido Reni. A Napoli un percorso alla scoperta dello storico edificio sede delle Gallerie d’Italia di Napoli e del Martirio di sant’Orsola di Caravaggio, capolavoro delle collezioni Intesa Sanpaolo. Ad Agrigento si può visitare il Palazzo della Banca d’Italia in via Crispi dove esperti della locale Soprintendenza per i beni culturali e ambientali illustreranno al la storia e le caratteristiche architettoniche dello stabile della Filiale. A Palermo si può visitare il Salone Lo Bue-Lemos progettato da Ernesto Basile, al primo piano di Palazzo Rutelli, oggi sede del Credempoint di Palermo. Un gioiello del liberty italiano nel cuore della città.