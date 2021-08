Fragranze, una borsa di studio in ricordo di Giorgia Martone

2' di lettura

Accademia del Profumo, da oltre 30 anni impegnata nella divulgazione della cultura olfattiva, ricorda Giorgia Martone, talentuosa ed eclettica imprenditrice nel mondo della profumeria, prematuramente scomparsa lo scorso gennaio, con una borsa di studio e lavoro, da assegnare a un giovane studente particolarmente motivato e orientato a entrare nel settore dei profumi.



La borsa, di valore pari a 10mila euro lordi, prevede il finanziamento di un percorso, della durata di circa sei mesi, composto da una parte teorica, costituita dal corso di formazione Professione Olfatto, di Mouillettes&Co, seguita da un periodo di tirocinio in diverse realtà della filiera della profumeria: una casa essenziera, un’azienda di sviluppo e commercializzazione dei prodotti e un sito produttivo di materie prime.

Il bando verrà pubblicato il 1° dicembre 2021 e le candidature saranno aperte dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022, a tutti gli studenti che avranno conseguito o staranno terminando un master, un titolo di specializzazione o un corso di perfezionamento in uno degli atenei o istituti dell’ambito cosmesi, moda e design individuati da Accademia del Profumo.

La scelta del beneficiario della borsa avverrà attraverso due momenti: una preselezione da parte di un comitato tecnico, che sceglierà una rosa di 15 nomi, tra tutti i candidati; l'individuazione del vincitore tra i 15 preselezionati da parte della giuria tecnica, tramite colloqui individuali. Il comitato e la giuria saranno entrambi composti da professionisti ed esperti del comparto della profumeria. L’esito della selezione sarà annunciato a maggio 2022 e il vincitore potrà iniziare il percorso a partire da settembre 2022.

L’istituzione di questo riconoscimento vuole essere un modo non solo per ricordare, ma anche per far continuare a vivere lo spirito creativo di Giorgia Martone, tramandando a nuovi giovani talenti i saperi e le arti di cui era un’appassionata ricercatrice.