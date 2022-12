Frana a Ischia: due morti, si cercano ancora diversi dispersi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tragedia all’isola di Ischia. All’alba di sabato 26 novembre, dopo ore di pioggia incessante, una frana improvvisa staccatasi dal monte Epomeo porta la distruzione e la morte a Casamicciola Terme, uno dei sei Comuni in cui si divide l’isola nota per le sue sorgenti termali. Gli alberi vengono giù e la terra si mischia all’acqua generando una colata di fango che travolge tutto quello che trova sulla sua strada. Finiscono a mare, che si colora di marrone, auto e minibus in sosta. A valle rotolano enormi massi. Piazza Anna De Felice, ribattezzata così in omaggio alla 15enne che perse la vita nella frana del 2009, si riempie di detriti. Al momento il bilancio della tragedia è di di due morti e diversi dispersi. Il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per l’isola e disposto un primo stanziamento di 2 milioni di euro. Lo stato di emergenza disposto per l'isola durerà un anno. Nominata Simonetta Calcaterra commissario straordinario.



La vittima aveva chiesto aiuto

La prima vittima accertata della frana è Eleonora Sirabella, di 31 anni. Il marito, Salvatore Impagliazzo, è ancora disperso. Abitavano nella zona di Rarone, nella parte alta di Casamicciola, dove la frana si è abbattuta con maggiore forza: la loro casa è stata travolta dal fango, e il corpo di Eleonora è stato trovato ieri pomeriggio in piazza Maio. Secondo quanto si è appreso, la donna si era accorta della tragedia imminente ed aveva chiesto aiuto. Poco prima che il fiume di fango la travolgesse, la donna infatti ha chiamato con il cellulare il padre che vive a poca distanza, nel Comune di Lacco Ameno, per chiedergli soccorso. Una volta arrivato l'uomo è stato bloccato dal fiume di fango.

In totale sono 11 i dispersi - anche due nuclei familiari e due bambini, ha detto il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, in una conferenza stampa - per i quali proseguono senza sosta le operazioni di ricerca. Tra questi ci sarebbero una coppia con tre figli, sempre di Rarone, e un'immigrata bulgara da pochi giorni divenuta cittadina italiana. I feriti sono 4 (di cui 1 grave), 167 gli sfollati, che chiedono di rientrare nelle loro abitazioni, almeno per recuperare qualche abito. Gli abitanti, costretti a lasciare le proprie case dopo la frana, sono stati sistemati un albergo della zona ma in molti, almeno per oggi, hanno trovato accoglienza in casa di amici e parenti.

“Le persone devono capire che in alcune aree non si può abitare, non esiste l'abusivismo di necessità. Le costruzioni nelle zone fragili dal punto di vista idrogeologico vano demolite”, ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a Rai News a proposito della situazione edilizia a Ischia e della fragilità idrogeologica del territorio. “La priorità adesso è cercare le persone che sono sotto il fango. E' prevedibile che ci sia qualche altra vittima”, ha aggiunto De Luca.

Il Capo del Dipartimento della Protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio, è arrivato ad Ischia per fare il punto della situazione sull'emergenza provocata dalla frana di Casamicciola. .Dal Dipartimento Vigili del Fuoco del Viminale mattinata arriveranno a Ischia ulteriori uomini e mezzi, mentre a breve i sommozzatori dei Vigili del Fuoco inizieranno le verifiche nello specchio d'acqua del porto di Casamicciola per escludere la presenza di persone nelle auto trascinate in acqua.