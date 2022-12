Frana a Ischia, una donna la prima vittima accertata. Prefetto: ritrovati 8 dispersi. I sindaci: una tragedia

Case travolte dal fango. Ritrovata famiglia con neonato

È stata nel frattempo ritrovata la famiglia con il neonato, all’inizio dato per dispersa: «è in procinto di andare in ospedale. Le strutture sanitarie sono state attivate da subito». Lo ha reso noto il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, riferendo alla stampa sulla situazione. Al momento, ha aggiunto, i dispersi sono 12. Non si hanno notizie di una famiglia composta da padre, madre e due bambini che abitano a monte di Piazza Maio, nella zona interessata in pieno dalla frana e non ancora raggiungibile da parte dei mezzi di soccorso.

Inoltre, da ieri sera i residenti della zona di Casamicciola interessata dalla frana non riescono a mettersi in contatto con due immigrati che lavorano in un'attività commerciale della zona. L'area è stata completamente sepolta dal fango. Inutili i tentativi dei residenti di chiamare sui cellulari dei due uomini. In un video diffuso sui social si vede un uomo semisommerso dall'acqua e dal fango, fino al dorso, vicino a un palo di ferro come ancora di salvezza, nel momento del suo imminente salvataggio a Casamicciola. L'uomo parla con i soccorritori, che gli dicono di non muoversi perché stanno per raggiungerlo.

Frana Casamicciola: il salvataggio di un uomo semisommerso dal fango

Isolate 30 famiglie, il parroco: sto chiamando i dispersi

Il sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale, in collegamento con gli altri sindaci della zona e la prefettura, fa sapere che a seguito della frana «ci sono 20-30 nuclei familiari isolati e una decina di immobili crollati». «Sto provando a chiamare alcune persone che risulterebbero disperse ma purtroppo al momento non ho ricevuto risposta» dice don Gino Ballirano, parroco della chiesa di Santa Maria Maddalena, a Casamicciola, raccontando all'Ansa racconta i momenti difficili che si vivono sull'isola dopo la frana di questa mattina. “Sto cercando di andare sul posto ma la strada sotto casa mia è bloccata da un muro di auto ed alberi”. Don Gino spiega che la Diocesi di Ischia ha mobilitato la Caritas per la prima accoglienza.

Meloni vicina ai cittadini. Musumeci: seguiamo situazione

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è in costante contatto con il Ministro Musumeci, il Dipartimento della Protezione civile e la Regione Campania per seguire l'evoluzione dell'ondata di maltempo che ha colpito Ischia. Il Governo esprime vicinanza ai cittadini, ai Sindaci dei comuni dell'isola d'Ischia e ringrazia i soccorritori impegnati nella ricerca dei dispersi. Dal canto suo, anche il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, fa sapere di aver “appena sentito il sindaco del Comune di Ischia per esprimere anche ai suoi colleghi la vicinanza del governo nazionale”. “Seguiamo costantemente l'evoluzione della situazione dopo che il pluviometro presente sull'isola ha fatto registrare 120 mm di pioggia - ha spiegato- e ciò che possiamo dire al momento è che una vasta frana a monte di Casamicciola ha invaso diverse abitazioni. Il numero complessivo dei dispersi è in via di definizione da parte del coordinamento della Prefettura, che è in collegamento anche con tutti i sindaci dell'Isola per l'evacuazione preventiva di altre famiglie. E il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini: “Serve la messa in sicurezza di un Paese che è fragile da nord a sud”.

Metsola: Parlamento Ue vicino agli ischitani

“Ho appreso la notizia delle tragiche conseguenze causate da una frana sull'isola italiana di Ischia. Il Parlamento europeo è vicino a tutti gli ischitani in questo triste giorno”. Lo scrive in un tweet la presidente dell'Eurocamera, Roberta Metsola. “I miei pensieri - aggiunge - vanno alle famiglie e agli amici delle vittime e a tutte le persone disperse”.