Frana in val Ferret, Courmayeur senza acqua potabile. Il sindaco: «Situazione critica»

«I nostri operai - spiega - hanno lavorato tutto il giorno per cercare di creare un corridoio per il deflusso delle persone che erano rimaste bloccate in val Ferret. Sarà percorribile solo per le emergenze e per consentire che le persone si possano spostare».

Per tutta la giornata di sabato, i soccorritori hanno evacuato i turisti rimasti bloccati e che hanno trascorso la notte ospiti di bar, alberghi, ristoranti e proprietari di casa.

Venerdì la frana e i soccorsi

Venerdì una frana aveva travolto la strada che porta alla Val Ferret. La strada era stata completamente ostruita ed era stato necessario attivare l'elisoccorso per recuperare 4 persone rimaste intrappolate tra due lingue della frana.