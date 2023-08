Frana in Valle d’Aosta, 600 persone isolate: interrotta la Strada regionale 28

Ascolta la versione audio dell'articolo

A causa delle piogge intense e dell’esondazione del torrente Baudier una frana è caduta nella serata del 14 agosto sulla Strada regionale 28 all’altezza del comune di Oyace, in Valpelline, in Valle d’Aosta, interrompendo la circolazione. Sul posto sono subito iniziate le operazioni per il ripristino della viabilità e domani sono previsti ulteriori sopralluoghi per verificare la situazione. Nel frattempo circa 600 persone risultano isolate, di cui almeno 300 turisti. La frana è caduta nei pressi della sala polivalente del Comune.

Dall’alba sono in corso le operazioni di sgombero dei materiali portati a valle dallo smottamento. I vigili del fuoco stanno operando sul posto con una squadra che si occupa di recuperare beni dalle vetture rimaste coinvolte o intrappolate dalla colata. In zona vi è un medico per le emergenze e l’elicottero della Protezione civile è a disposizione per intervenire in qualsiasi situazione.

Al momento la strada rimane chiusa. La situazione è più complessa più a monte per gli interventi necessari a seguito dell’esondazione del torrente Varere, sempre sulla regionale numero 28: al momento non è possibile il passaggio dei mezzi.