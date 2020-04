Francesca Isgrò, avvocato consulente per la banda ultra larga

Avvocato specializzata in diritto amministrativo, Francesca Isgrò è consulente di molte aziende e amministrazioni pubbliche per operazioni di projetc financing e appalti. E' nata a Milazzo nel 1974. Tra le consulenze nella finanza di progetto, nel 2014 si è occupata del finanziamento di una nuova scuola secondaria a Soci (Arezzo), finanziata dalla Banca popolare dell'Etruria. E' stata consigliere di amministrazione del Poligrafico dello Stato dal 2016 al 2017. E' entrata nel consiglio di amministrazione di Poste Italiane nell'aprile 2017, nella lista presentata dal ministero dell'Economia durante il governo Gentiloni. Dunque una nomina targata Pd, è tuttora in carica. E' partner dello studio legale Orrick che, con il suo coordinamento, nel 2016 si è aggiudicato la gara del Mise per dare supporto a Infratel (gruppo Invitalia) per gli atti della gara per la progettazione, costruzione e gestione delle reti a banda ultra larga nelle zone bianche, opere del valore di 4 miliardi. (Gianni Dragoni)