Francesca Lusini di Peuterey: «Dalle cicatrici del 2020 traiamo forza ed energia»

La pandemia ha cambiato il vostro approccio ai social e alla comunicazione B2B attraverso i social?

Nella comunicazione social verso il consumatore crediamo sia molto importante raccontare sempre di più la concretezza del prodotto, senza fronzoli, esaltando le caratteristiche che lo distinguono e l’idea che ne è alla base. Raccontare il brand e far capire alle persone quali sono i capisaldi della nostra visione permette di farci conoscere e avvicinarsi a loro. In questi mesi si è rafforzata anche la necessità di raccontare l’azienda lato corporate: i nostri clienti B2B devono avere la sicurezza di poter contare su un’azienda moderna, solida, capace di reinventarsi e di affrontare la tempesta poggiando su fondamenta forti come la sostenibilità e la qualità senza compromessi.

Quanto ha aiutato l’e-commerce? Eravate pronti o avete aumentato gli investimenti e/o internalizzato piattaforme e logistica?

Le performance dell’e-commerce hanno superato le aspettative, generando +80% rispetto allo scorso anno: con i negozi chiusi, molti clienti hanno scelto di acquistare una giacca Peuterey online. Alcuni investimenti in comunicazione sono stati dirottati verso iniziative di digital marketing, aumentando la visibilità del brand e delle collezioni su target specifici. Insieme ai nostri partner abbiamo dovuto far fronte a una richiesta importante, alte aspettative a livello di servizio e resi e un rallentamento del servizio dei corrieri. Sicuramente c’è sempre da migliorare, ma siamo fieri di aver incontrato la fiducia di tanti utenti in Italia e all’estero.

Quanto ha pesato l’impossibilità di incontri B2B in presenza (fiere, congressi, showroom ecc)? La versione virtuale di questa modalità di presentazione delle collezioni può bastare?

In Italia stiamo riuscendo bene a gestire la campagna vendite, avendo una rete di showroom distribuita in maniera capillare. Stesso discorso per i Paesi esteri-chiave, dove la campagna vendita è partita in presenza. Ci siamo attrezzati però per tutti i clienti che non riescono a spostarsi con degli showroom virtuali per ogni marchio, divisi per collezione e tipologia di capi, in modo che il cliente possa consultare tutta la collezione. L’impatto tangibile del prodotto è prezioso e irrinunciabile, ma questi strumenti saranno comunque utili supporti per la rete vendita, anche quando si tornerà definitivamente agli incontri B2B in presenza.Il 2020 è alle spalle.

Qual è stata la perdita di fatturato e di redditività?

Il nostro bilancio non è ancora chiuso (chiude a fine marzo, ndr), ma prevediamo una perdita di fatturato di circa il 15%, tutta legata al mercato domestico e ai negozi diretti, a causa delle chiusure imposte. Sul lato della redditività, nonostante il calo di fatturato, riusciremo a mantenere il break even.

E quali conseguenze ci saranno sul fronte dell’export?

All’estero, nonostante il periodo, siamo riusciti a crescere in maniera importante - di oltre il 50% - nei nostri due mercati europei principali, la Germania e il Benelux, e ad ottenere eccellenti risultati anche in Russia, che cresce di oltre il 70%.