Francesca Morvillo, giurista e magistrata accanto a Falcone

Per trent’anni, Francesca Morvillo è stata per lo più una moglie, un volto sorridente nelle rare fotografie pubbliche insieme al marito e l’unico nome femminile sulla stele di Capaci.

Per trent’anni, per l’opinione pubblica Francesca Morvillo è stata conosciuta quasi esclusivamente come la donna seduta accanto a Giovanni Falcone a bordo della Fiat Croma bianca, finché il tritolo non aprì una voragine nell’autostrada quel 23 maggio 1992. Tremò la terra in Sicilia e tremò la Repubblica. Tre decenni dopo quella stagione di stragi – quando in tutto il mondo è apprezzato il metodo del magistrato che rivoluzionò le indagini sulla mafia – emerge nella dimensione pubblica anche tutto il valore personale e professionale di Francesca Morvillo, che è stata sì indiscutibilmente l’amata consorte di Giovanni Falcone e la sua ascoltata consigliera, ma è stata a sua volta un’infaticabile magistrata, una fine giurista, attenta all’importanza della formazione e alla funzione costituzionale della pena.

È stata una donna e una professionista figlia della sua Sicilia, impegnata personalmente sul piano sociale e culturale, oltre che in ambito giurisdizionale, per contrastare un fenomeno complesso e pervasivo come la mafia, con specifico riguardo al mondo dei minori.

Il libro che avete tra le mani – felicemente intitolato Non solo per amore – ha il pregio di raccontare la ricca personalità di Francesca Morvillo in tutta la sua complessità, perché – come osserva Giovanna Fiume (p. 9) – il 23 maggio 1992 «è stata uccisa una magistrata prima che una moglie». Non c’è infatti solo una scelta d’amore dietro la storia umana e professionale di Francesca Morvillo; non c’è solo l’aver accettato di condividere con il celebre sposo la buona e la cattiva sorte, gli impegni e i rischi, i sacrifici e le soddisfazioni. Nella storia umana e professionale di questa donna dal volto gentile, dal tratto fermo e dal sorriso schietto, che prediligeva l’ascolto, come racconta chi l’ha conosciuta, c’è innanzitutto il quotidiano lavoro di una brillante magistrata, che fu tra le prime a vincere, giovanissima, il concorso nel 1968, cinque anni dopo l’apertura alle donne della carriera in magistratura. E si ritrovò nel 1990, nella Corte di Appello di Palermo, unica donna in toga.

I diversi interventi del volume, a cura di Cetta Brancato, Giovanna Fiume e Paola Maggio, restituiscono a Francesca Morvillo tutta la profondità della sua personalità, facendola uscire dal cono d’ombra, con preziosi “fotogrammi di memoria”. Talvolta sono più intimi, talvolta più concentrati sull’attività istituzionale. In modo meritorio l’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, dopo aver ripubblicato la tesi di laurea di Giovanni Falcone, di cui ho avuto il privilegio di firmare l’Introduzione, ci permette di accostarci al percorso professionale di Francesca Laura Morvillo a partire, anche in questo caso, dal pregevole elaborato per la tesi di laurea, dedicato a Stato di diritto e misure di sicurezza. Lo spessore culturale e umano della giovane giurista può essere colto da questo eloquente passo tratto dalla sua tesi, riportato in questo volume (pp.19 e 217):