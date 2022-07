Franceschini: ai privati spazi nella gestione. Bonomi: in Italia clima anti industriale

La replica di Bonomi

«Le parole di Franceschini sono l’ennesima riprova del sentimento anti-industriale che c’è nel Paese» ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel corso della presentazione del rapporto sul digitale di Anitec-Assinform, replicando al Ministro della Cultura, Dario Franceschini. «Certe espressioni - ha aggiunto - non dovrebbero appartenere ad un Ministro della Repubblica. Posso elencare tante di iniziative di imprese private nel settore della cultura. Mi auguro che sia stata una espressione non ben colta perchè credo che certe espressioni non dovrebbero appartenere ad un Ministro della Repubblica».

Il presidente di Confindustria ha poi evidenziato come «sentire certe affermazioni da un ministro della Repubblica vuol dire non capire che l’industria è un tema di sicurezza nazionale». «E la dimostrazione - ha aggiunto - è arrivata durante la pandemia. Se non c’erano le imprese non ci sarebbero stati i farmaci, gli alimenti, i beni di prima necessità. Voglio ribadire ancora una volta che l’industria è un tema di sicurezza nazionale. Chi non ama l’industria non ama l’Italia».

Autonomia dei musei modello vincente

Franceschini ha inoltre difeso l’autonomia dei musei da lui promossa e con forza sostenuta. «È una riforma che a detta degli osservatori internazionali ha cambiato il sistema museale italiano - ha argomentato - Fino al 2014 i musei italiani erano collezioni importanti di quadri e opere d’arte ma non esistevano da un punto di vista giuridico. Erano uffici delle sovrintendenze diretti da un funzionario. Non avevano cda, bilancio o comitato scientifico. I proventi andavano tutti al ministero dell’Economia. Dal 2014 i musei hanno autonomia, i direttori sono scelti con selezione internazionale, hanno un bilancio, i proventi vanno al museo, sono cresciuti bookshop, caffetterie e servizi aggiuntivi perché oggi in un museo non si va più solo per vedere un’opera d’arte, si va per vivere un’esperienza e passare una giornata». C’è ancora molto da fare, perché in Italia ci sono 4mila musei « e più i musei sono piccoli più queste operazioni di innovazione richiedono sostegno finanziario e organizzativo». Ma la riforma complessivamente «ha funzionato». E molti musei collaborano con privati e hanno privati nei consigli di amministrazione. Chi è stato a Pompei 10 anni fa e ci torna oggi «il cambiamento lo vede». Pompei era sinonimo di «crolli e scioperi. Oggi è un’eccellenza riconosciuta nel mondo».

Per il rilancio del turismo servono le infrastrutture



Un’ultima incursione nel turismo, materia non di diretta competenza del ministero della Cultura, ma con tante sovrapposizioni. Questo sarà l’anno della ripartenza del turismo dopo la crisi dovuta alla pandemia. «Il turismo è già tornato imponente, sarà più forte del 2019 perché la gente aveva solo rinviato i viaggi. E torneranno i problemi dell’overbooking, del controllo degli accessi. Bisogna moltiplicare gli attrattori come i borghi, le piccole città d’arte, le capitali della cultura». «L’Italia - ha ricordato Franceschini - è il paese dei 4.000 musei, non ci sono solo gli Uffizi e Pompei, ci sono città che stanno turisticamente crescendo come Napoli, Salerno. Servono però le infrastrutture, come ad esempio l’alta velocità, soprattutto nei luoghi che ne sono privi. Per vedere i bronzi di Riace bisogna poterci arrivare».