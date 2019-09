Franceschini a Renzi: «Pd è casa tua» «Lo dico a Renzi: non farlo. Il Pd è la casa di tutti, è casa tua e casa nostra»: lo dice Dario Franceschini dal palco di Cortona che si rivolge direttamente all'ex premier parlando del rischio di scissione

«Il popolo della Leopolda è parte del grande popolo del Pd. Non

separiamo questo popolo, non indeboliamoci spaccando il partito

di fronte a questa destra pericolosa».

“L'unità del Pd è indispensabile. La nascita del governo è passata anche dalle interviste di Renzi e di Bettini, non si era mai visto un voto unanime in direzione. Per questo non voglio credere a questa storia della scissione o quel che ho letto sui giornali, questa storia ridicola della separazione consensuale. Quando spacchi un partito è sempre traumatico, come si fa a pensare che sia consensuale?”. Ha aggiunto Franceschini.