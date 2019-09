Franceschini a Venezia: mai più Grandi Navi a San Marco Il neo ministro dei Beni culturali alla Mostra del cinema: un impegno entro la fine del mio mandato. La protesta di trecento manifestanti che hanno occupato per ora il red carpet

Perché Venezia è nella morsa delle grandi navi da crociera

Il neo ministro per i Beni culturali Dario Franceschini arriva a Venezia per la Mostra del cinema (che tra qualche ora assegnerà i premi) e prende «un impegno» via twitter: «Entro la fine del mio mandato nessuna Grande Nave passerà più davanti a San Marco. Il vincolo del @_MiBAC è solo il primo passo. Abbiamo perso troppo tempo e il mondo ci guarda incredulo. #GrandiNavi». Le parole dell’esponente del Pd sono arrivate dopo che trecento attivisti del “Comitato No Grandi Navi” avevano occupato dall’alba il red carpet.

Quella delle grandi navi è uno dei dossier lasciati irrisolti dal governo giallo-verde. Per evitare il passaggio delle grandi navi a San Marco e nel Canale della Giudecca l’ex ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, aveva puntato sul progetto degli scali diffusi, utilizzando le banchine lungo il Canale dei Petroli a ridosso di Porto Marghera, iniziando da quelle a Fusina (navi di minor stazza) fino alle rive a ridosso della terraferma. La crisi di governo ha però congelato il piano e lo scorso 22 agosto alla riunione sulle grandi navi chiesta proprio dal ministero delle infrastrutture all’Autorità portuale era stato disertato proprio dai tecnici del Mit.

Dopo l’incidente ai primi di giugno dovuto a un’avaria della grande Msc Opera che aveva abbordato una nave per crociere fluviali (ma a luglio si era sfiorato un altro caso) Toninelli aveva spinto per far scattare il trasloco delle grandi navi già a settembre. Tuttavia, proprio da l tavolo tecnico,

cui partecipano Comune e Regione, oltre ai responsabili dello scalo portuale, i rappresentanti delle compagnie crocieristiche, della Capitaneria di Porto e delle numerose istituzioni pubbliche, erano emerse le molte criticità che rendevano impossibile quel’obiettivo. Il progetto potrebbe essere messo in campo solo nel 2020.

Poi c’era il tema dei costi molto alti per l’adeguamento delle banchine e per il trasferimento dei crocieristi e dei loro bagagli verso Venezia, senza tralasciare le questioni legate alla sicurezza, ovvero la realizzazione nelle banchine dei sistemi di controllo su persone, bagagli e merci, e il collegamento della videosorveglianza ad un'unica centrale operativa.