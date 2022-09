Francesco Clemente, cresce l’attenzione curatoriale e di mercato

Clemente -«Summer Self »I, 2011 - Galleria Lorcan O’Neill

Dal 1984 ha alternato frequenti viaggi in India e in Europa a lunghi soggiorni a New York, durante i quali ha realizzato opere in collaborazione con Andy Warhol e Jean-Michel Basquiat (serie «Collaborazioni», 1984) o con poeti quali Rene Ricard, Allen Ginsberg o Gregory Corso.

Negli anni successivi, Clemente prende parte a numerose esposizioni in diverse gallerie e torna a Napoli (dov’è nato nel 1952) alla galleria Lucio Amelio, esposizioni al Metropolitan Museum of Modern Art (MoMA) di New York, a Parigi (gallerie Daniel Templon e Yvon Lambert) a Colonia, a Berlino (Martin Gropius Bau, dove espone uno dei suoi quadri più grandi, «My House»). Espone alla Biennale di Venezia (1993, 1995, 1997), a Documenta di Kassel (1992, 1997). Nel 1999, il Guggenheim Museum di New York ha presentato una retrospettiva dell'artista accrescendo la sua reputazione di artista contemporaneo molto influente. Da allora la richiesta delle opere dell'artista, tra cui i suoi famosi ritratti che ritraggono soggetti, spesso luminari della cultura, con occhi sovradimensionati, hanno continuato ad evidenziare quotazioni in aumento. Negli anni Duemila porta a termine altre serie di dipinti di cui alcune particolarmente note: il ciclo «Tandoori Satori» viene esposto al Rose Art Museum di Walthan e successivamente a Roma, al Museo Nazionale della Arti del XXI secolo; la serie «Eye and I Selfportrait», esposto nelle gallerie Thaddeus Ropac di Salisburgo e Paolo Curti/Annamaria Gambuzzi e Co di Milano. Infine le sue opere sono presenti nella mostra “Italics. Arte Italiana fra Tradizione e Rivoluzione” che da Palazzo Grassi a Venezia viaggia fino al Museum of Contemporary art di Chicago.



Clemente - «The Fourteen Stations»

L'artista e il suo mercato

Clemente è rappresentato da diverse gallerie, (a New York da Mary Boone Gallery, Vito Schnabel) e come già indicato dalla potente LGDR dove i suoi lavori su carta oscillano tra i 70mila e i 300mila dollari, mentre i dipinti sono stati venduti a cifre non distanti dal record segnato lo scorso maggio da Christie's e sono nell'ordine di 1,5 milioni di dollari.

In Italia, a Roma da Lorcan O'Neil, in base alla tipologia e alle dimensioni, i lavori vanno da 40.000 dollari per lavori su carta e arrivano a centinaia di migliaia di dollari per i dipinti su tela. Le sue opere sono molto scambiate in asta e dopo il boom del 2007, quando in asta il volume d'affari ha raggiunto 1,8 milioni di euro, il suo mercato si è ridimensionato su livelli più contenuti e a sostenerlo le numerose monografiche nei musei e nelle gallerie.

Clemente «The Fourteen Stations No VII»

Dal 2019 lo sviluppo del turnover è stato costante passando da 220mila a 307mila euro del 2021 con gli Stati Uniti come mercato di riferimento seguito dal Regno Unito. In asta passano di mano soprattutto le opere su carta, gouache e pastelli di medie dimensioni: lo scorso maggio da Christie's un acquerello, pastello su carta (66,7 x 48,3 cm) è stato battuto per 70mila dollari (67.251 €, con il Buyer Premium il prezzo è pari a 88.200 $, 84.736 €) da una stima compresa tra 15-20.000 dollari. Rari i grandi dipinti che si trovano più facilmente in galleria: lo scorso giugno un olio su tela «Autoritratto in grisaglia» (1998) da Christie's a Parigi nell'asta diurna di Post War e Contemporary ha raggiunto 48mila euro (60.480 euro con le commissioni) da una stima di 20-30.000 euro.