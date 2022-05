Francesco Maglia e gli ombrelli d’autore

Ascolta la versione audio dell'articolo

Fare della creazione di ombrelli un’arte, tramandata di generazione in generazione. A Milano la ditta storica Francesco Maglia dal 1854 porta avanti una tradizione di famiglia, che negli anni è diventata una eccellenza artigianale italiana.

«L’ombrellaio nell’Ottocento non era figura stabile - racconta Francesco, titolare della società ed erede diretto del fondatore -. Non c’era ancora la fabbrica, ma ci si spostava di paese in paese per produrre e riparare ombrelli».

Francesco Maglia, titolare della società ed erede diretto del fondatore

Dopo gli studi in Giurisprudenza e un’esperienza di alcuni mesi a Londra in un negozio di ombrelli, dove apprende le tecniche di vendita e familiarizza con la clientela, Francesco è tornato a Milano per prendere le redini dell’azienda, che dal 1860 al 2003 ha avuto come indirizzo corso Genova, per poi spostarsi in via Ripamonti per via del cambiamento dovuto al traffico.

Francesco Maglia è un produttore di lusso: «Abbiamo scelto di specializzarci e puntare sulla qualità con materie prime di alto livello - dice ancora -. La scelta dei materiali è proprio uno dei pilastri della produzione».

«Usiamo il legno per il 70% dei nostri prodotti - spiega -, che viene importato da Indonesia, Giappone, ma anche da America e Canada. Si tratta di legni esotici, ma anche di legni europei come castagno, nocciolo e frassino. Non solo. Utilizziamo anche materiali italiani tipici come la radice di ginestra, che arriva da Calabria, Sicilia o Toscana, oppure l’olmo, anche se è complicato da lavorare per via dei cambiamenti delle condizioni atmosferiche (la pioggia più acida per l’inquinamento rende diverso il legno, ndr). Per esempio, gli ultimi cento giorni di siccità causeranno certamente un rallentamento nell’approvvigionamento di castagno al mio fornitore che curva il legno».

La ditta è anche l’unica a utilizzare l’ottone per tutti i componenti metallici del prodotto. È una lega metallica altamente performante e al 100% riciclabile.