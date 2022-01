Francesco Meli scala le classifiche con “Prima Verdi”

Esiste ancora il divismo nell'opera lirica?

«E' molto cambiato e, forse, non esiste più, perlomeno come lo intendiamo noi guardando ai grandi divi del passato. È cambiato perché il mondo cambia e, di conseguenza, il pubblico, i cantanti sono sempre più persone “normali” che vivono una vita normale. La vita da divo votata alla fama e alla notorietà non ha più ragione di esistere, adesso siamo musicisti/cantanti/attori, perché questo è quello che un cantante lirico deve essere affrontando la vita in maniera sana, normale».

E' attento alle nuove generazioni, quali suggerimenti per coinvolgerli all'ascolto di Verdi?

«M'interessano molto, anzi moltissimo; è il motivo per cui collaboro con il Teatro Carlo Felice di Genova nella neonata Accademia di alto perfezionamento. Penso che, arrivato a un certo punto della propria carriera, sia giusto e doveroso condividere con i giovani le proprie esperienze e quello che si è imparato durante il proprio percorso artistico. Verdi dovrebbe essere pane quotidiano per le orecchie dei giovani cantanti, come nessun altro unisce parola emozioni e musica in un'unica cosa. Questo insegna a ogni cantante quanto sia importante non tralasciare mai nessuna parte della partitura che si affronta».

Prima Verdi – Francesco Meli, tenore, Marco Armiliato, direttore, Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino (Warner Classics CD)