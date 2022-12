Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie entra nel gruppo Salcef

Ascolta la versione audio dell'articolo

Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie, realtà attiva nell'armamento ferroviario e leader europeo nel settore dello scartamento ridotto, entra a far parte di Salcef Group, operazione realizzata sulla base di un enterprise value di 70 milioni.

Salcef, gruppo attivo da oltre 70 anni nello sviluppo e innovazione di infrastrutture per la mobilità sostenibile, vede nella manutenzione e rinnovamento dei binari ferroviari il proprio core business (rappresenta il 71% dell'attività). Il gruppo, quotato sul segmento Star del Mercato Euronext Milan di Borsa Italiana è presente in 4 continenti, impiega oltre 1500 addetti e nel 2021 ha registrato ricavi consolidati per 440 milioni di euro.

Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie, con sede a Paola (Cosenza), è attiva dal 1971 nel settore dell'armamento ferroviario, per la progettazione, la costruzione, la manutenzione e il rinnovo di linee. Ha partecipato ad importanti progetti sulla rete ferroviaria ordinaria, nell'Alta Velocità e nel trasporto urbano, può contare su un organico di quasi 400 dipendenti e su un parco di macchine per lavori di armamento ferroviario con più di 400 unità. Da un fatturato di 50 milioni (il backlog di ordini già definiti è di oltre 200 milioni di euro), in virtù delle sinergie ottenibili, Salcef pensa di portare l’azienda a quota 60-70 milioni.

L’accordo - spiega un comunicato del gruppo Ventura -, siglato con l'assistenza legale degli avvocati Nicola Gaetano e Giuseppe Bruno e assistito dall' advisor finanziario SRI Group, prevede l'accesso dell'azienda calabrese all’interno di una strategia di crescita condotta da entrambi i player, che consentirà di aumentare la presenza nel core business dell'armamento ferroviario e ampliare l'offerta commerciale verso nuovi clienti e settori.

In questa fase - prosegue il comunicato - per poter continuare ad essere competitivi e operativi nello specifico settore, si rendono necessari ingenti investimenti finalizzati all'implementazione tecnologica e all'impiego di know-how consolidato, senza cui non sarà possibile competere per la realizzazione delle nuove opere di imminente avvio a livello internazionale. L’azienda ha così scelto di fare questo salto di qualità, confluendo all’interno di un gruppo più strutturato. Da un lato l’intervento garantisce piena tutela a tutti i lavoratori che confluiscono in Salcef Group, dall’altro gli asset della famiglia Ventura resteranno invariati nelle altre attività strategiche del gruppo, per le quali alla luce dell’operazione è previsto un ulteriore sviluppo.