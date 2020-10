Franchi Umberto Marmi, debutto sull’Aim il 5 ottobre Sottoscritto l’atto di fusione con TheSpac - Dividendo straordinario da 0,23 euro per i soci ex TheSpac di Matteo Meneghello

(il-fede - Fotolia)

Sottoscritto l’atto di fusione con TheSpac - Dividendo straordinario da 0,23 euro per i soci ex TheSpac

2' di lettura

Franchi Marmi debutterà a Piazza Affari, sul mercato Aim, il 5 ottobre, a seguito della fusione con TheSpac, la spac promossa da promossa dagli imprenditori Marco Galateri di Genola e Vitaliano Borromeo-Arese, con l’avvocato Giovanni Lega. «TheSpac, società quotata su Aim Italia, e Franchi Umberto Marmi comunicano che in data odierna è stato iscritto l’atto di fusione per incorporazione di Franchi Umberto Marmi in TheSpac, la cui stipula è avvenuta il 29 settembre. La data di efficacia della fusione sarà quindi il prossimo 5 ottobre 2020», annuncia la nota congiunta della spac e della società toscana di marmi, aggiungendo: «si segnala che l’ultimo giorno di negoziazione degli strumenti finanziari TheSpac sarà pertanto il 2 ottobre, mentre dal 5 saranno negoziate su Aim Italia le azioni e i warrant Franchi Umberto Marmi».

Nel dettaglio, il 30 settembre è stato stipulato tra TheSpac e A.F. Società Semplice e B.F. Società Semplice, veicoli riconducibili rispettivamente ad Alberto Franchi e Bernarda Franchi l’atto di compravendita di 4.551.996 azioni ordinarie di Franchi Umberto Marmi, a fronte del pagamento di 43,335 milioni di euro, mentre i venditori, insieme a Holding Franchi spa (anche questo è un veicolo riconducibile alla famiglia Franchi) sono rimasti titolari delle rimanenti 25.910.004 azioni ordinarie di Fum.



Successivamente alla stipula dell’atto di compravendita è stato stipulato l’atto di fusione per incorporazione di Fum in TheSpac, che rappresenta l’atto conclusivo dell’operazione di business combination tra TheSpac e Fum. Nell’ambito dell’efficacia della fusione, TheSpac provvederà a emettere 24.915.628 nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, da attribuire, sulla base del rapporto di cambio, a A.F. Società Semplice, B.F. Società Semplice e Franchi Holding spa. Saranno poi automaticamente convertite complessivamente 73.850 azioni speciali nel rapporto di sei azioni ordinarie per ogni azione speciale, per complessive 443.100 azioni ordinarie.





Il capitale sociale della società post fusione, a cui sarà assegnatoil ticker Fum, sarà pari a 6.301.000 euro nominali, suddiviso in 4.841.425 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale detenute dai soci ex TheSpac e quotate su Aim, 24.915.628 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale detenute dai soci A.F. Società Semplice, B.F. Società Semplice e Franchi Holding spa e non quotate, oltre a 137.150 azioni speciali residue, prive del valore nominale di titolarità dei promotori di TheSpac, vale a dire Lca Ventures srl, G.B. Par srl. e Sagittario spa.