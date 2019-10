Franchising, Gruppo Una capofila del progetto di wine tourism di UnipolSai

Il Relais

Situato ad Acquaviva di Montepulciano (Siena), Relais Villa Grazianella offre 11 camere, di cui 2 junior suite, e 3 appartamenti, un bilocale e due trilocali posizionati a circa 4 chilometri dalla struttura principale, dotata di piscina e ristorante, con una splendida vista sui filari di Fattoria del Cerro, di proprietà di Tenute del Cerro. Gli interni, arredati con eleganti accessori e tessuti raffinati, presentano le storiche travi a vista di legno. Il soggiorno degli ospiti è arricchito da esperienze di wine tasting ed escursioni in bicicletta attraverso i meravigliosi vigneti della Tenuta, seguendo le tipiche strade bianche della campagna toscana.

Il network Una

In seguito all'ingresso di Relais Villa Grazianella, la ripartizione del portfolio di 39 strutture si attesta a 30 strutture in gestione diretta, 6 strutture in affiliazione e 3 strutture in management. La nuova affiliazione inaugura ufficialmente il nuovo modello di franchising, con cui Gruppo Una mira al consolidamento della sua posizione di riferimento sul mercato e all'ampliamento del portfolio nelle principali città italiane e nelle aree in cui non è ancora presente.