Addio a Jacques Chirac, camaleonte della politica

4' di lettura

È morto l'ex presidente della Repubblica francese, Jacques Chirac. Lo hanno confermato fonti della famiglia. Presidente della Repubblica dal

1995 al 2007, Chirac aveva 86 anni. Si era ritirato da diversi anni dalla politica e della vita pubblica. Viveva con la moglie Bernadette nella sua casa a Parigi. Nel 2005 fu vittima di un ictus e prima di lasciare l'Eliseo fu costretto a diversi ricoveri in ospedale. Negli ultimi tempi era apparso sempre meno in pubblico.

A capo del governo con Giscard presidente

Comunista in gioventù - fu interrogato dalle autorità Usa dopo la richiesta di un visto per una summer school ad Harvard - Chirac ha seguito un cursus honorum completo fino all’Eliseo: consigliere comunale a Sainte-Féréole, in Corrèze, nel 1963 - deputato nello stesso dipartimento per diverse legislature, segretario di stato per il Lavoro con Pompidou (e de Gaulle presidente) poi all’Economia, alle Relazioni con il Parlamento, all’Agricoltura, e per tre mesi all’Interno e infine Primo ministro sotto la presidenza di Valéry Giscard d’Estaing nel 1974.

Jacque Chirac (a sinistra) con Giscard d’Estaing in una foto del 1976 (Afp)

Sindaco di Parigi per 18 anni

La crisi petrolifera lo porta però in conflitto con il presidente: Chirac è favorevole a un piano di rilancio dell’economia mentre Giscard d’Estaing e il “suo” ministro dell’Economia Jean-Pierre Fourcade preferisce un suo raffreddamento per frenare i prezzi. Un rimpasto voluto dal presidente e non concordato lo spinge alle dimissioni. Crea un nuovo movimento politico gollista, il Rassemblement pour la république, e si candida nel 1977 alla guida della città di Parigi, dove resterà sindaco per oltre 18 anni. Da questo seggio tenta la scalata all’Eliseo: si candida una prima volta nel 1981 ma non supera il primo turno. Al ballottaggio sarà eletto François Mitterrand.

Primo ministro con Mitterand

Fu proprio il presidente socialista a chiamarlo di nuovo, dopo aver perso la maggioranza, alla guida del governo durante la cosiddetta cohabitation: tra molte difficoltà Chirac - soprannominato «bulldozer» fin dai primi passi della sua carriera politica per la sua tenacia - era riuscito a emergere come un importante esponente dell’opposizione gollista. Vara in questa fase una politica liberale mentre il suo ministro dell’Interno, Charles Pasqua, interviene con durezza contro la criminalità e il terrorismo.

Chirac (a sinistra) con François Mitterand (Reuters)

La vittoria su Jospin

Anche il secondo tentativo di conquistare l’Eliseo, nel 1988, però fallisce: Mitterrand riconquista la presidenza e la maggioranza e Chirac è di nuovo all’opposizione. «I francesi non amano mio marito», dirà alla stampa sua moglie Bernadette. Riesce però a diventare presidente nel 1995, superando Lionel Jospin, ma presto anche lui subirà una coabitazione, dopo le tensioni sociali del 1995-6: l’improvviso scioglimento dell’Assemblea nazionale, che aveva lo scopo di sostenere il governo di Alain Juppé, porterà a una vittoria dei socialista.