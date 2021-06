Francia, exit poll: nessuna regione alla destra radicale di Marine Le Pen

I punti chiave Bertrand: li abbiamo fatti recedere

Gli exit poll proiettano una brusca battuta d’arresto per l’estrema destra francese nelle elezioni regionali. Se confermati, i risultati vanificherebbero le speranze di Marine Le Pen di ottenere per la prima volta il controllo di una regione. L’agenzia di sondaggi Ifop ha stimato che l’estrema destra del Rassemblement National, il Raggruppamento nazionale, ha superato a malapena il 20% dei voti a livello nazionale.

Le stime suggeriscono anche che il Rassemblement National è stato pesantemente battuto nel sud-est, nella regione che veniva considerata come la sua migliore possibilità di assicurarsi una vittoria alle regionali. La mancata vittoria in una delle 12 regioni della Francia continentale minaccia di rallentare lo slancio della sua candidata, Marine Le Pen, nella sua campagna per le elezioni presidenziali del prossimo anno. Nel complesso, secondo le stime pubblicate dal quotidiano Le Monde, i partiti legati al centrodestra avrebbero conquistato 7 regioni, contro le 5 andate al centrosinistra.

A festeggiare è soprattutto la destra istituzionale dei Republicain, uno dei partiti insidiati più da vicino dalla crescita del RN. Xavieer Bertrand, uno dei candidati che potrebbero uscire vincenti dalla tornata, ha espresso soddisfazione: il partito di Le Pen non è stato solo fermato nella sua regione del Nord, l’Hauts-de-France, «li abbiamo fatti recedere grandemente» ha dichiarato. Il voto alle regionali era ritenuto uno dei banchi di prova in vista delle elezioni del 2022, dove Le Pen si candida come una delle avversarie più ostiche per l’attuale presidente Emmanuel Macron. L’ipotesi di un flop in tutte le amministrazioni alle urne farebbe presagire la debolezza della candidatura della leader populista, anche se ovviamente le dimensioni del voto sono diverse e la partecipazione non è stata certo delle più robuste. Nel tardo pomeriggio, si aggirava sotto il 30%. La scarsa affluenza è un segnale «per tutta la classe politica», ha detto Le Pen, commentando in conferenza stampa i primi risultati usciti dalle urne.