Francia, per il vincitore Macron subito la sfida delle elezioni legislative

Emmanuel Macron ha vinto, ma non basta. Ora si apre subito un’altra partita, quella delle elezioni legislative, previste per il 12 e il 19 giugno: in gioco c’è la maggioranza che il partito del presidente, insieme agli alleati, vuole conquistare, e che l’opposizione - e i francesi... - vuole invece togliergli.

Macron, con il suo 58,6%, ha vinto bene. Non benissimo, forse, ma il margine di vantaggio è ampio. Nessun presidente, a parte lui stesso nel 2017 (66,1%) e Jacques Chicac contro Le Pen padre nel 2002 (82,21%), ha fatto meglio in termini percentuali. Ha però perso due milioni di voti e si è fermato a 18.779.641, dai 20.743.128 voti: ha comunque conquistato più consensi di François Hollande nel 2012, e poco meno di Nicolas Sarkozy nel 2007, anche se i due predecessori non avevano come rivali personaggi politici estremisti come Le Pen.

Nelle grandi città, inoltre, Macron ha stravinto: 85,10% a Parigi, 79,48% a Lione, 77,48% a Tolosa, 81,15% a Nantes. Solo a Marsiglia (59,84%) e a Nizza (55,39%) si è avvicinato alle percentuali nazionali: nella regione della Provence-Alpes-Côte d’azur ha prevalso Marine Le Pen (con il 50,48%), così come in Corsica e negli Hauts-de-France.

L’aumento di voti della candidata dell’estrema destra è però un segnale. Suo padre, contro Jacques Chirac nel 2002, aveva ottenuto 5.525.032 voti, mentre Marine dopo un’intensa ma incompleta opera di dédiabolisation del partito è passata dai 10.638.475 voti del 2017 ai 13.297.728.

È uno dei sintomi, questo, del problema che ora assilla Macron e che lui stesso, almeno in parte, ha creato. Dopo aver decostruito - “rottamato”, si potrebbe dire - il quadro politico assorbendo la destra e la sinistra tradizionali ormai piuttosto sterili politicamente (anche se forti a livello locale), Macron ha ora di fronte importanti forze radicali: al primo turno - dove però è in rilievo il candidato e non il partito - hanno ottenuto il 57,8% dei voti, che salgono al 62,5% se si aggiungono i verdi (che in Francia tendono a essere più pragmatici). Sono formazioni di sinistra per il 32,3% e di destra per il 25,5%; e sono forze che - da Le Pen a Mélenchon, passando per Zemmour - puntano a un cambio di regime, alla nascita di una Sesta repubblica, per via referendaria, in senso plebiscitario.