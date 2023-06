Francia, inflazione a giugno +5,3%, ai minimi da oltre un anno

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’inflazione francese rallenta al livello più basso da oltre un anno a questa parte.

La variazione annuale dei prezzi al consumo nella seconda economia della zona euro si è attestata al 5,3% a giugno, dopo il 6% a maggio, ha affermato l’agenzia di statistica Insee. Gli economisti avevano previsto in media un aumento del 5,4%.

Italia, Belgio e Paesi Bassi hanno tutti mostrato un rallentamento dell’inflazione questo mese, insieme al risultato più notevole della Spagna al di sotto dell’obiettivo del 2% della Bce. Si prevede inoltre che un rapporto per l’intera area euro, previsto più tardi in giornata mostrerà un indebolimento della crescita dei prezzi principali.

Tuttavia, la Bce deve fare i conti con segnali contrastanti. La crescita dei prezzi al consumo è accelerata questo mese in Germania e si prevede che le misure dell’inflazione sottostante nell’eurozona, che sono diventate un obiettivo chiave delle autorità politiche, possano aumentare.