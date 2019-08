Francia, l’uomo volante ce l’ha fatta: ha trasvolato la Manica Ce l’ha fatta Franky Zapata. L’uomo volante, dopo un primo tentativo fallito il 25 luglio scorso, questa mattina è riuscito nell'impresa di trasvolare il canale della Manica

Francia: l'uomo volante ce la fa e trasvola la Manica

Ce l’ha fatta Franky Zapata. L’uomo volante, dopo un primo tentativo fallito il 25 luglio scorso, questa mattina è riuscito nell'impresa di trasvolare il canale della Manica. A bordo della sua Flyboard, una minuscola tavola a turboreazione da lui concepita, è decollato questa mattina da Sangatte, vicino a Calais, ed è atterrato nella baia di St Margaret a Dover. Il quarantenne Franky Zapata a bordo della sua Flyboard sembra un po’ un supererore. Ha completato il viaggio di 35 chilometri (22 miglia) in 22 minuti. La tavola viene manovrata dal quarantenne francese con un joystic. Ai giornalisti ha detto che ora sta lavorando anche per creare un'auto volante.

É un ex campione di jet sci

Il francese Zapata, ex campione del mondo di jet ski, dopo il flop di luglio, quando era finito in acqua subito dopo il decollo, ha ritentato questa mattina l'impresa. E questa volta con successo. Zapata aveva ricevuto una sovvenzione di 1,3 milioni di euro dall’esercito francese alla fine del 2018 per contribuire a finanziare lo sviluppo dell’hoverboard. Anche la britannica Royal Navy ha mostrato interesse per invenzioni simili e ha dichiarato il 30 luglio di aver effettuato con successo un test sull'acqua con “l'uomo razzo” Richard Browning, che si librava tra le navi indossando una tuta a propulsione a getto.

