Francia, Macron sfida i sindacati sulle pensioni: a 64 anni l’età per l’assegno

Sin dove salirà? A 64 anni? a 65? Il mistero sarà quasi certamente svelato martedì 10 gennaio, quando il governo francese presenterà al pubblico l’ultima versione del suo progetto di riforma delle pensioni: un piano ampio, come è opportuno per mettere ordine in un sistema oggi molto articolato e persino disordinato, per il quale però tutta l’attenzione si è concentrata sull'età pensionabile, oggi a 62 anni.

Sindacati uniti dopo 12 anni

I sindacati, contrari all’iniziativa voluta dal presidente Emmanuel Macron e dal governo guidato da Elisabeth Borne, hanno individuato in questo numero, non certo irrilevante, il punto attorno cui coagulare le proteste dei cittadini: lo stesso presidente, del resto, ne ha parlato come dell’«unica leva che abbiamo», sia pure in relazione all’obiettivo di evitare di aumentare i contributi o di tagliare i trattamenti. Ora, per la prima volta in 12 anni, le organizzazioni dei lavoratori si ritrovano unite nel contestare le scelte del governo. Senza contare che il 68% dei francesi è contrario, secondo un sondaggio Ifop-Fiducial, all'aumento dell'età pensionabile, anche nel caso in cui fosse limitata a 64 anni, l’ipotesi più probabile.

Un no corale all’aumento dell’età pensionabile

Il 10 gennaio, non a caso, il governo presenterà il suo progetto e, contemporaneamente, i sindacati decideranno quali proteste inscenare a partire dal 21 gennaio. «Se Emmanuel Macron vuole farne la madre di tutte le riforme, noi ne faremo la madre di tutte le battaglie», ha detto Frédéric Souillot, segretario generale di Force Ouvrière; e persino la più moderata Cfdt, che ha apprezzato alcuni aspetti della riforma, ha intenzione di dire no all'aumento dell'età pensionabile.

Una riforma graduale

La riforma appare in realtà graduale. L’aumento dell'età pensionabile - facendo l'ipotesi dei 64 anni - dovrebbe salire gradualmente, tre mesi all’anno, per tutti coloro nati dopo il ’68, in modo da raggiungere l’obiettivo nel 2030, quando il sistema previdenziale potrà tornare sostenibile. L’idea dell'equilibrio finanziario è però più un ostacolo che un argomento a favore del consenso per la riforma: viene considerato come una concessione ai mercati e alla loro logica, e non una misura di equità generazionale (il sistema è e resterà a ripartizione).

Più spese per il welfare

A poco è anche servito l'altro argomento del governo, che insiste - correttamente, del resto - sul fatto che conti previdenziali in ordine possono permettere maggiori investimenti in sanità o scuola. In Francia, come del resto in Italia, i cittadini sembrano preferire una redistribuzione in contanti che migliori servizi pubblici, e un miglior welfare: la logica “neoliberista” - per usare un'etichetta scorretta e abusata - della spesa privata da preferire dell'intervento pubblico anche su temi classici ha coinvolto tutti.