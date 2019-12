Francia di nuovo bloccata dagli scioperi, si dimette Monsieur Pensioni Manifestazione nazionale a Parigi mentre l’ideatore della riforma Delevoye è costretto a lasciare per non aver dichiarato una serie di incarichi prima di assumere le funzioni governative. Duro colpo per Macron

Treni e metropolitane a singhiozzo e ingorghi nelle aree metropolitane. Si apre il tredicesimo giorno di mobilitazione contro la riforma delle pensioni in Francia con una manifestazione nazionale a Parigi. I trasporti sono a rischio anche durante le vacanze natalizie e il Governo ha convocato i rappresentanti dei sindacati per un nuovo incontro. Il braccio di ferro sembra destinato a durare mentre esce di scena l’artefice principale della contestata riforma, Jean-Paul Delevoye, alto commissario del Governo francese.

In conflitto di interessi

Il “Mr. Pensioni” del governo era finito al centro delle polemiche a causa di incarichi che aveva omesso di dichiarare prima di assumere le sue funzioni di governo. Lunedì 16 dicembre Delevoye ha fatto un passo indietro e l’Eliseo ha riferito che «verrà sostituito al più presto». Per il Governo del presidente Emmanuel Macron le dimissioni di Delevoye

rappresentano un duro colpo e arrivano in un momento di difficoltà. Nominato da Macron nel 2017 per preparare la riforma, il Monsieur Pensioni è stato accusato di conflitto di interessi poiché ben 13 sono gli incarichi che ha omesso di dichiarare prima di assumere le sue funzioni nel governo. Si è difeso dicendo di aver peccato di leggerezza e ha accusato i suoi accusatori di puntare soprattutto a bloccare la riforma delle pensioni.

Natale a rischio

Malgrado i ripetuti appelli alla tregua sono in molti a temere che i blocchi dei trasporti possano spingersi fino a Natale visto che un compromesso non è vicino. La riforma prevede il mantenimento dell’età pensionabila e 62 anni ma con incentivi a restare al lavoro fino a 64, considerata l’età dell’equilibrio pensionistico, attraverso la riduzione dell’assegno nel caso di uscita prima di tale età. In ogni caso la riforma non si applicherà a chi è nato primna del 1975. Questa previsione ha ricompattato le parti sociali che hanno dato il via a una massiccia protesta.

