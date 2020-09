Francia, piano di rilancio da 100 miliardi su tre pilastri: ecologia, competitività e coesione sociale

Competitività

Il pilastro della competitività punta alla apertura di nuovi mercati, in particolare nel settore industriale: «L'industria è la nostra cultura», ha detto Le Maire secondo il quale «da 25 anni la Francia dorme sugli allori», mentre ora è pronta, ha detto Castex, a un «riarmo industriale». Il piano prevede una riduzione permanente delle imposte sulla produzione per 10 miliardi l'anno, un sostegno al finanziamento delle imprese, soprattutto sotto forma di capitale e di prestiti partecipativi (3 miliardi), e la relocalizzazione della produzione industriale (l'esempio è quello delle batterie) per la quale sono stati previsti sussidi diretti per un miliardo. Il quarto Programma di investimenti per l'avvenire, per lo sviluppo delle nuove tecnologie, userà 11 dei 20 miliardi a disposizione fino al 2025, nel biennio 2021-22.

Coesione sociale

L'obiettivo della coesione sociale si concretizzerà in un piano massiccio di investimenti nella sanità (6 miliardi, dei quali 2,5 miliardi per i servizi sul territorio), in un ampio Piano giovani (in parte già annunciato) per favorirne la formazione (1,6 miliardi) e l'inserimento nel mercato del lavoro (3,2 miliardi più 1,3 miliardi per i percorsi di inserimento)) in un momento difficile, e nel finanziamento dell'attività lavorativa parziale di lunga durata (7,6 miliardi) per ridurre il numero dei licenziamenti. Agli enti locali sono stati destinati 5 miliardi.