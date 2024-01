Francia Shakespeare and Company a Parigi

Non serve essere aspiranti scrittori per subire il fascino di questa storica libreria, divenuta sin dalla sua istituzione un luogo stimolante per la vita letteraria a Parigi, luogo di ritrovo di scrittori internazionali come Joyce, Hemingway, Stein, Fitzgerald, Eliot, Pound. Oggi Shakespeare and Company, che sin dal 1951 sorge sulla Rive Gauche in Rue de la Bûcherie 37, concentra in questo piccolo spazio tutto l’animo romantico del capoluogo francese e continua ad essere un ambiente di incontro per lettori, scrittori e curiosi, un posto da non perdere per tutti i visitatori della città. Fondata dall’americano George Whitman nel 1951, questa libreria indipendente anglofona è oggi gestita dalla figlia Sylvia che si impegna ad ospitare eventi letterari, festival e concorsi di scrittura.



2/9 4/9 Menu