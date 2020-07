Francia, si dimette il premier Philippe. Al suo posto Jean Castex Il futuro del primo ministro era in dubbio. Aveva però vinto a Le Havre, unico successo di Republique En Marche, partito di Macron, alle amministrative

(EPA)

Il futuro del primo ministro era in dubbio. Aveva però vinto a Le Havre, unico successo di Republique En Marche, partito di Macron, alle amministrative

2' di lettura

Il Consiglio dei ministri previsto in mattinata è stato annullato: Emmanuel Macron stringe i tempi. Il rimpasto di governo, annunciato dallo stesso presidente francese per i prossimi giorni, parte prima del previsto con l’annuncio, venerdì mattina, delle dimissioni del governo di Edouard Philippe. Dimissioni accettate, fa sapere l’Eliseo.Al suo posto è stato nominato Jean Castex, 55 anni, alto funzionario, è un ex collaboratore di Nicolas Sarkozy.

Macron, in serio calo di popolarità - come hanno dimostrato le amministrative di domenica scorsa - anche a causa della crisi coronavirus, mantiene così la promessa di reinventare la propria amministrazione centrista. Traendo lezione da un voto che in particolare ha premiato il partito dei Verdi. Giovedì, il presidente della Repubblica e il suo premier per tre anni si erano incontrati: concordando, secondo l’Eliseo, sulla necessità di un nuovo governo che «incarni una nuova fase del quinquennato, un nuovo cammino». Philippe - unico tra le fila di Lrem (La République En Marche), il partito di Macron, a uscire vittorioso dalle elezioni, nella città di Le Havre - assicurerà la gestione degli affari correnti.

Nell’intervista alla stampa regionale concessa da Macron, era stato chiesto al presidente se il legame con il suo primo ministro fosse ormai parte della storia. «Au contraire», è stata la risposta. Due parole che tuttavia sono sparite dalla versione finale dell’intervista. Una fonte vicina al presidente, citata dall’agenzia Reuters, esclude la possibilità che Macron possa in realtà riconfermare Philippe, come a volte avviene nei rimpasti.

Il rivale da battere?

Per riconquistare gli elettori e convincerli a sceglierlo una seconda volta Macron non ha molto tempo: il suo mandato scade nel 2022. Sulla sua strada, il popolare Philippe potrebbe diventare per lui un ostacolo ingombrante: sia se fosse rimasto al suo fianco, mettendolo in ombra, che se dovesse decidere addirittura di candidarsi contro di lui.