Riforma pensioni in Francia: oltre 2 milioni in piazza. Stop sciopero netturbin

Il sindacato francese Cgt annuncia la sospensione dello sciopero dei netturbini a partire da mercoledì 29 marzo dopo 23 giorni di proteste. A Parigi, in queste ultime settimane, tonnellate di rifiuti sono rimasti a terra nel quadro delle proteste contro la riforma delle pensioni voluta dal presidente Emmanuel Macron. Una situazione che ha trasformato la capitale francese in una sorta di immensa discarica a cielo aperto. I sindacati hanno comunque annunciato una nuova grande manifestazione per il prossimo 6 aprile.

Le proteste e le manifestazioni contro la riforma, tuttavia, non si fermano. Nel pomeriggio di martedì, a poche ore dall’annuncio della Cgt, si registrano i primi scontri nel corteo parigino che scandisce la decima giornata di mobilitazione contro la riforma delle pensioni. A fuoco proprio alcuni cassonetti dell’immondizia nella zona di boulevard Voltaire, la polizia ha effettuato alcune cariche. Sono stati finora 22 i fermi e 10.000 le persone perquisite dalle forze dell’ordine.

Riforma delle pensioni, scontri e cassonetti in fiamme a Parigi

Nuovi scontri, cassonetti a fuoco

Il corteo parigino partito alle ore 14 da Place de la République in direzione Place de la Nation si era svolto in modo assolutamente pacifico. Le prime violenze sono scoppiate a metà pomeriggio, a margine della manifestazione, in un clima molto teso tra forze dell’ordine e frange radicali entrate in azione nella capitale. Oltre a Parigi, scontri tra manifestanti e agenti vengono segnalati a Nantes, dove un’agenzia bancaria è stata incendiata ed è stato preso di mira il tribunale amministrativo, ma anche a Rennes, con diversi danneggiamenti.

Sono 93.00 le persone scese in piazza a Parigi secondo una stima della prefettura di polizia. Il dato è inferiore rispetto ai 119.000 manifestanti conteggiati sempre dalla polizia nella manifestazione parigina di giovedì scorso. Secondo il sindacato Cgt, oggi i manifestanti nella capitale sono stati invece 450.000. In tutta la Francia i manifestanti sarebbero stati 2 milioni.

La fine dello sciopero

A Parigi, da mercoledì è sospeso lo sciopero dei netturbini e il blocco degli inceneritori. Lo annuncia il sindacato Cgt. Il ramo della Cgt che si occupa dei lavoratori dei rifiuti e dei servizi igienico-sanitari ha annunciato martedì la sospensione da mercoledì dello sciopero dei netturbini a Parigi e il blocco degli inceneritori, che hanno causato l’accumulo di rifiuti nelle strade della capitale fin dal 6 marzo.Martedì, 23° giorno di sciopero, la raccolta dei rifiuti è rimasta molto modesta a Parigi. Il volume complessivo dei rifiuti non raccolti è stato di 7.000 tonnellate, contro le oltre 10.000 di venerdì scorso, secondo il municipio.