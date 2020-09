Francia, un terzo dei focolai in università e scuole (ma le classi chiudono solo con tre positivi) Secondo un parere dell’Alto consiglio della Sanità «i bambini sono a scarso rischio di forme gravi e poco attivi nella trasmissione» del virus di Nicola Barone

Secondo un parere dell'Alto consiglio della Sanità «i bambini sono a scarso rischio di forme gravi e poco attivi nella trasmissione» del virus

Scuola e università diventano in Francia i principali focolai di contagio da coronavirus. Se è soprattutto la Spagna il luogo più colpito del Vecchio Continente anche Oltralpe sono ormai evidenti i segni di marcata emergenza che hanno messo in allarme le autorità pubbliche. Sta di fatto che secondo le cifre diffuse da Santé publique France (SPF) il 32% degli 899 cluster in corso di analisi alla fine della scorsa settimana riguardano infatti l’ambiente delle scuole e delle facoltà universitarie.

Sotto la lente le facoltà universitarie

Con 285 focolai, il mondo dell’istruzione supera quello del lavoro, che ne conta 195. In questa classifica, seguono gli istituti di sanità (ospedali, case di riposo, e così via) con 97, e gli eventi pubblici o privati (77). Attualmente non si distingue fra scuole e facoltà universitarie, ma diversi esperti citati da Le Monde ritengono che «a fronte di una scarsa contagiosità dei bambini», i giovani studenti «hanno una potenzialità di contaminazione pari agli adulti». Le università, quindi, rappresenterebbero gran parte dei focolai che emergono nel mondo dell’istruzione in generale.

A scuola blocco solo da tre casi di positività

Attualmente in Francia nelle scuole elementari e materne la postività al tampone di un allievo non comporta di per sé il blocco automatico: l’interessato infatti resta a casa mentre i suoi compagni continuano le attività scolastiche in attesa del suo ritorno. La chiusura di una classe può essere decisa soltanto a partire da tre casi di positività. Si tratta di una novità perché, in prima battuta, tutti quelli che erano stati a contatto con un positivo potevano tornare in classe soltanto in presenza di un tampone negativo realizzato sette giorni dopo l’ultimo contatto con il caso confermato. Il governo ha spiegato che il cambiamento si basa su un parere dell’Alto consiglio della Sanità secondo il quale «i bambini sono a scarso rischio di forme gravi e poco attivi nella trasmissione» del Covid-19. Lunedì è sceso a 4.070 casi il numero dei nuovi contagi ma la cifra - molto più bassa dei giorni scorsi quando è sempre stata superiore a 12mila con un picco a oltre 16mila - è dovuta alla difficoltà di afflusso dei dati da tutto il paese durante il fine settimana. Continua invece a salire il tasso di positività dei test, che è del 7,5% contro il 7,4% del giorno precedente. Oltre 81 i morti registrati per un totale di vittime pari a 31.808.

Attive le restrizioni a Parigi e Marsiglia

A Marsiglia e nella sua regione fino ad Aix-en-Provence (zona dichiarata di “allerta massima”) sono scattate le misure restrittive decise dal governo per arginare i contagi del coronavirus, una misura che sarà operativa per quindici giorni con un bilancio previsto fra una settimana. Anche Parigi - in zona “rosso scura” a reso operative le nuove disposizioni sulla chiusura dei bar e sul divieto di vendere alcol dalle 22 mentre in tutto il Nord della Francia la stretta riguarda la chiusura di bar e sale da thè alle 22 e divieto di vendere alcol e diffondere musica amplificata dalle 20. Obiettivo è quello di dissuadere la popolazione dall’organizzare feste in appartamenti privati aggirando così il divieto di assembramento nei pubblici spazi.