Francia ultime notizie. Oltre 1.300 arresti nell’ultima notte di scontri. Tajani agli italiani: prudenza

12:21 Ex calciatore Dacourt, ”Non siamo scimmie, ma basta violenze”

“Non siamo scimmie, ma ora basta violenze”. Olivier Dacourt, ex calciatore tra l’altro di Roma e Inter oltre che della nazionale francese, da molti anni combatte il razzismo in generale e in particolare quello nello sport “che è il più odioso perché si manifesta nel luogo dell’integrazione per eccellenza”. Ha anche realizzato un docu-film titolato appunto “Non sono una scimmia”. “E in un mondo giusto - spiega in una intervista - non dovrebbe neanche essere necessario precisarlo”. “Ma il razzismo è dappertutto, il paradosso è che in Francia pensano che sia nel calcio italiano, in Italia magari ritengono sia in Spagna. E casi come quello di Galtier, per il quale voglio rispettare la presunzione di innocenza, alimentano in questi giorni di rivolte il malessere dei ragazzi che di base hanno ragione, ma reagiscono in maniera sbagliatissima”.