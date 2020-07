Francia, al via il nuovo governo. Le Maire resta all’Economia

«Mi interesso a ciò che unisce - ha intanto scritto su Twitter Castex - Non semplicemente per creare consenso, ma perché è una garanzia di efficacia. È mio dovere mobilitare e riunire».

Il passaggio è però molto delicato. Philippe non aveva, politicamente parlando, lavorato male. Nel senso che il suo consenso, mai elevatissimo, era comunque superiore a quello dello stesso Macron, il quale ha recuperato nel gradimento dei francesi durante l’epidemia, ma corre in ogni caso qualche rischio politico. Al momento, non è in gioco la rielezione nel 2022: Marine Le Pen – l’unico avversario forte oggi in campo - potrà aumentare i suoi consensi, ma non è considerata “presidenziale” dalla maggioranza dei francesi, per le sue posizioni radicali.

Il nodo, per il presidente, è piuttosto la tenuta del sostegno parlamentare: i francesi, nel 2017, gli hanno affidato una confortevole maggioranza, che nel tempo si è sfilacciata. La scissione – contenuta, rispetto alle aspettative – di un gruppo di deputati a sinistra ha posto il problema all’ordine del giorno e la vittoria, spesso bruciante, dei Verdi alle elezioni comunali ha mostrato come il presidente “non di destra né di sinistra” si trova in difficoltà in uno scenario politico che si polarizza lungo strade in parte nuove (la sinistra e la destra tradizionali restano in difficoltà).

La scelta di Barbara Pompili, numero due del governo, e ministra della Transizione ecologica, mostra come il presidente abbia raccolto la sfida degli ecologisti: macroniana proveniente dalle file dei Verdi – ma al seguito del discusso François de Rugy, uno dei suoi predecessori, Pompili dovrà recuperare la credibilità perduta dal governo dopo le dimissioni polemiche, nel 2018, di Nicolas Hulot, molto amato dai francesi.

Il passaggio al nuovo governo è dunque delicato, ma non imprevisto. La candidatura di Edouard Philippe alla carica di sindaco di le Havre lasciava già immaginare un nuovo governo, ed era noto che erano sorte difficoltà tra lui e Macron. La “maledizione di Matignon”, le difficoltà che pesano sull’inquilino del palazzo dell’esecutivo spesso schiacciato dal presidente, non perdona, in Francia.